Sastre quiere hacer un final digno

El español Carlos Sastre, vencedor del Tour'08, se mostró optimista ante la llegada de las etapas alpinas y aseguró que tratará "de hacer una buen final de Tour en la tercera semana".



" Hoy mis compañeros han estado cerca de mí en todo momento y Hayden ha terminado en una posición muy destacada, lo que sigue animando al resto del equipo a tratar de seguir luchando por victorias de etapa. Vamos a tratar de hacer un final bonito de Tour en la semana que nos queda de carrera.", señaló Sastre.



Sobre la decimocuarta etapa se refirió principalmente el alto ritmo de carrera y los nervios entre los favoritos para no sufrir despistes.



"Ha sido de nuevo una etapa muy rápida, en la que ha hecho muchísimo viento en contra y en algunos momentos de costado, lo que ha motivado que el pelotón fuese deprisa y hubiese bastante estrés, al tratar de estar todos los corredores que luchamos por la general delante, para no sufrir ningún despiste ni nada que impida tener una opción en este Tour", explicó.



Contador: "En Verbier habrá movimiento"



Alberto Contador, quien cedió un puesto en la general en beneficio del estadounidense George Hincapie al final de la decimocuarta etapa, señaló que "habrá movimiento" en la primera etapa alpina de Verbier, ya que si no es así, "las oportunidades pasan".



"En Verbier no sé si pasará algo. Este Tour está siendo un poco extraño, pero creo que sí, que mañana tiene que haber movimiento de la gente de la general, porque las oportunidades se pasan", dijo Contador, tercero en la general a 6 segundos del líder.



En cuanto a su planteamiento de carrera, Contador optó por la prudencia. "Habrá que ver cómo va la carrera, hay que esperar a los movimientos de los demás para decidir qué es lo más adecuado".



Contador asegura que tiene "muy buenas piernas" y está animado tras la visita de sus padres en Colmar. "Me ha encantado verles porque ya son muchos días fuera de casa", dijo.



Alberto Contador terminó la etapa de cediendo una plaza en la general provisional, donde ahora es tercero, por detrás de Nocentini y George Hincapie, que a punto estuvo de alcanzar el liderato tras meterse en la escapada del día.



Ese fue el movimiento táctico más importante, que hizo que Alberto Contador bajara al coche de Johan Bruyneel para decidir la estrategia de Astana. "Estábamos viendo lo que más nos podía interesar y era eso, que George cogiera el líder para que nos pudiera echar una mano mañana".