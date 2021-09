Alberto Contador afronta con "optimismo e ilusión especial" la, la que se disputará este jueves entre Girona y Barcelona , la víspera de la jornada de montaña con final en Arcalís, a la que el vencedor de Tour, Giro y Vuelta llega "con buenas sensaciones y situación inmejorable"."Llego a la etapa de Barcelona en una situación muy buena. Si me hubieran dicho antes de empezar a iba a llegar a 19 segundos del líder no me lo hubiera creído. Estoy más que contento, además,", señaló el corredor español.Una jornada que pasará a la historia por ser la primera en la historia del Tour que se disputa al cien por ciento en territorio español, por lo tanto un día que supone especial el corredor del Astana, segundo en la clasificación general."Desde luego que suponeque una etapa del Tour llegue a tu país. Irá mucha gente, tengo familia allí y será muy bonito llegar allí. Espero que sea una jornada tranquila en la víspera de la primera etapa de montaña", indicó.La etapa "olímpica", con final en el alto de Montjuic, será la antesala de la montaña pirenaica, con el final en Arcalís (Andorra), donde Contador pasará un examen para aclarar quién es el jefe de filas en su equipo.para ver cómo estoy. De momento la situación es buena porque hemos distanciado a varios rivales. Tengo buenas sensaciones y la situación es inmejorable", dijo Contador.El estadounidense Lance Armstrong se mostró ", ciudad de partida de la etapa de mañana y donde tuvo su segunda residencia durante cinco años y donde preparó varios de sus siete asaltos al Tour de Francia."Estoy contento de volver a casa,y siento que es mi segundo hogar. La gente allí es muy amable y divertida", afirmó el tejano de Astana, segundo de la general a 22 centésimas del suizo Fabian Cancellara.Armstrong consideró "interesante" la etapa de hoy, en la que reconoció que el viento les obligó a rodar muy concentrados. "Ha sido un día difícil para mí pero he logrado acabarlo sin problemas, me he mantenido junto a los más fuertes del pelotón", señaló.