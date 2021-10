Benzema tiene el 'Balón de Oro' como "objetivo en su cabeza"

El internacional francés Karim Benzema reconoce que uno de sus objetivos personales es conseguir el 'Balón de Oro' y añade además que a su juicio este propósito debería estar presente en la mente de cualquier futbolista aunque sea un trofeo individual y siempre se juegue en favor del colectivo.



Benzema, que se despidió de los aficionados franceses en una entrevista con los medios oficiales del Lyon, en la que repasa sus inicios y su evolución con el club francés, reiteró que ahora mismo se debate entre la alegría por aterrizar "en uno de los clubes más grandes del mundo" y la "tristeza" de abandonar el equipo en el que se formó.



El delantero reiteró que jugar en el Real Madrid era "un sueño" de juventud. "Todo mi entorno sabía que con 16, 17 o 18 años no había otro equipo que me hiciera soñar que no fuera el Real Madrid". "Pensar que en unas semanas estaré allí me hace sentir muy orgulloso", declaró.



Benzema, reconocido admirador del brasileño Ronaldo, admitió que le hubiera gustado coincidir con el canarinho en el Real Madrid porque, a su juicio, es el "mejor delantero de la historia". "Pero es verdad que Kaká y Cristiano Ronaldo son también grandes jugadores, 'Balones de Oro' y tendré mucho que aprender a su lado", apuntó.