Raúl Albiol aterrizó en Madrid procedente de Valencia para hacer oficial su incorporación al Real Madrid, con el que se ha comprometido para, y que será presentado ante la afición en el estadio Santiago Bernabeu tras someterse al pertinente reconocimiento médico Cuando aún no se han silenciado los ecos de la puesta de largo del brasileño Kaká, contemplada en directo por más de 40.000 seguidores, y en medio de la repercusión del último fichaje del club blanco, el francés Karim Benzema, el zaguero internacional llega a Madrid para demostrar su categoría en un equipo que se está diseñando para ganar.El zaguero valenciano, que ha pasado el reconocimiento médico antes de sellar su nuevo contrato, será presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid en un acto que se celebrará en el estadioCeremonia en la que el central se conformaría con que asistieran "la mitad" de los aficionados, que el lunes acudieron a la presentación de su ya nuevo compañero, el brasileño Kaká Un acto en el que además de darse a conocer ante su nueva afición,el central, una cuestión a la que Albiol no dudó en restar importancia"No tengo ni idea, pero la verdad es con los números no soy muy maniático, o sea que da igual".Raúl Albiol esen la segunda etapa de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, en la que además del ex valencianista ya han sido confirmados como nuevos jugadores blancos el brasileño Kaká, el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Karim Benzema.Albiol que pasó la noche en Madrid, tenía previsto someterse al pertinente reconocimiento médico a las 9.00, previo a la firma de su contrato como nuevo jugador del Real Madrid, en el Hospital Sanitas La Moraleja.