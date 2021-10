El Barça podría ofrecer dos años más a Eto'o

23.08. El Barça le ofrece a Eto'o dos años más de contrato

18.43. Robben y el otro 'caso Robinho'

17.15. El Barça irá a por Bruno Alves

16.30. Torres acosenja a Benítez el trio Villa-Silva-Mata

15.45. Eto'o pide la mitad de su fichaje para él

El culebrón Eto'o puede llegar a su fin muy pronto. EL Barcelona ha movido ficha y estaría dispuesto a ofrecerle dos años más de contrato a Samuel Eto'o según Mundo Deportivo El camerunés ofrecerá el martes una rueda de prensa en la que hará pública la decisión sobre su futuro. Si Eto'o aceptase la oferta del club blaugrana estaría vinculado al equipo hasta 2012 y cobraría lo mismo que ahora.Parece que Florentino tendrá otro holandés menos del que preocuparse, y es que según As , el Manchester City estaría dispuesto a hecerse con los servicios de Arjen Robben. El holandés sería una de las piezas claves para el proyecto que quiere llevar a cabo Mark Hughes.El extremo le costó a Ramónhace dos años, para que la salida del holandés fuese rentable, el City tendría que tirar la casa por la ventana y hacer una oferta como la que hizo el verano pasado por Robinho, el único traspaso por el que el Madrid ha recibido mucho más de lo que pagó por el jugador.Con los 'petrodólares' de los dueños del Manchester City todo es posible, y Florentino quizá saque rentabilidad a uno de los seis holandeses del club blanco.Por todos es sabido que el Barça anda detrás de un delantero, pero el club azulgrana tampoco quiere descuidar la defensa. Por eso y según Sport , Txiki Begisristain ya habría puesto el ojo sobre el central del Oporto Bruno Alves.El precio del portugués asciende a los 30 millones de euros, una cifra nada despreciable para un club anti-imperialista, así es como define el propio Laporta al Barça. Si finalmente el Barcelona fichase a Villa y Bruno Alves, la operación final rondaría casi los 80 millones de euros, un precio desorbitado para un club que tiene por bandera la humildad en el tema fichajes.'The Kid Torres', así es como llaman los aficionados 'reds' a Fernando Torres, ha aconsejado a su técnico, Rafa Benítez, la contratación del trio atacante del Valencia: Villa, Silva y Mata, según la BBC . Aunque viendo el panorama que rodea al conjunto 'ché', el Liverpool debería hacer una oferta 'escandalosamente, escandalosa', como dijo en su día Manuel Llorente, pero tendrá que multiplicarla por tres y evitar el pasado madridista de Benítez para que la operación no se fuese al traste.El Manchester City está dispuesto a poner sobre la mesa la "estratosférica" y "brutal" cantidad de 30 millones de euro de los que hablaba Laporta en Catalunya Radio este fin de semana. Pero Eto'o no vende su piel a cualquier precio.El camerunés demanda 15 millones de euros como prima por su fichaje para acceder a ser traspasado al Manchester City. El Barça no está dispuesto a repartirse las ganancias y el jugador parece que quiere forzar su permanencia en el equipo azulgrana con un órdago.

Fuentes de la entidad azulgrana han confirmado a Efe que estos 15 millones que pide Eto'o, que el 30 de junio de 2010 quedaría libre y podría negociar libremente su futuro, son el principal escollo para que se cierre el traspaso.

13.30. El representante de Eto'o explicará este martes la situación del delantero

11.30. El futuro de Xabi Alonso, una incógnita

10.45.El Olympiacos prepara una importante oferta para Michael Owen

10.00. Seis millones por van Nistelrooy

Ayer. Ribery: el Bayern empieza a ceder

El representante de Samuel Eto'o Josep Maria Mesalles ha convocado para este martes al mediodía una rueda de prensa en la que expondrá la postura oficial que ha tomado el delantero camerunés a raíz de las ofertas que ha recibido el Barcelona por él.Según confirmó el presidente del Barça Joan Laporta, el club ha recibido una oferta del Manchester City por el jugador "estratosférica" que le convertiría en el mejor pagado del mundo.El jugador del Liverpool llega de Sudáfrica con la intención de desbloquear las negociaciones entre el Madrid y club inglés por su traspaso. La ansiada conversación con Rafa Benítez tendrá lugar esta semana.El Liverpool ha recibido ofertas por Xabi Alonso y Mascherano, pero Benítez sólo dejará salir a uno de los dos.El propio internacional español tiene dudas de su futuro , tal y como declaró en Telecinco tras acabar el partido. Al ser preguntado sobre si se ve de blanco la próxima temporada, el jugador del Liverpool declaró: "Eso no lo sé ni yo".El Olympiacos griego se ha unido a la puja para hacerse con los servicios del delantero inglés Michael Owen, que cuenta con un gran número de ofertas, pese a que en los últimos meses sus registros han sido discretos.Owen, que termina contrato con el Newcastle, cuenta también con el interés de equipos como el Hull y el Stoke, aunque los destinos parece que, a priori, no le satisfacen y podría decidirse por el Everton. Daily Mail El modesto Blackburn Rovers se ha propuesto conseguir la incorporación del holandés. El Real Madrid pide seis millones por el delantero.El Blackburn, pese a estar saneado tras las ventas de Santa Cruz y Derbyshire, sabe que tandrá que hacer un esfeurzo extra. "El sueldo de Ruud no está a nuestro alcance, pero si quiere venir y acepta rebajarse el sueldo, nos interesa mucho". Marca La postura oficial del Bayern de Munich en torno a Ribery sigue siendo la misma: no se vende. Sin embargo, en las últimas horas ha llegado un mensaje que se puede interpretar como un cambio de actitud. Tal y como publica As , el director deportivo del club, Christian Nerlinger, ha declarado que la opinión del extremo francés será tenida muy en cuenta, pero tratarán de convencerle de que acepte quedarse en el equipo, que se refuerza con los fichajes de Mario Gómez y Tymoschuk.