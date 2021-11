Terminó la Copa Confederaciones de fútbol. Brasil es campeona por tercera vez. La 'canarinha' retuvo su cetro ante la revelación del torneo, Estados Unidos, que llegó a ir por delante con un 0-2 en la primera parte.El inicio del encuentro recordó a la semifinal de los norteamericanos contra España , pero en la segunda se vio que Brasil no estaba dispuesta a dejarse sorprender tan fácilmente y demostró tener mejor pegada que la 'Roja'.Prueba de ello es que el sevillista, después de los dos que anotó ante Estados Unidos. Otro protagonista es el seleccionador Dunga, campeón en 1997 como jugador y esta edición como entrenador.La remontada de Brasil se basó en la paciencia, en no caer en la desesperación y confiar en sus propias cualidades. Una lección que, posiblemente, aprendieron de las semifinales.Los, con un fútbol muy similar al que desarrollaron ante España, hicieron pensar en la sorpresa y en que Estados Unidos iba a coronarse en esta Copa, pero Brasil recuperó el nivel de juego de sus mejores momentos y se hizo con el trofeo al dejar sin opciones a su oponente.La selección de Brasil yay dispuso de algunas ocasiones de gol bastante claras, pero el fútbol al contragolpe de los estadounidenses los dejó sin ideas.Las oportunidades llegaron con más claridad en la segunda ypara evitar lo que podría haber sido un resultado mayor. También el árbitro contribuyó a poner emoción al encuentro al no dar por bueno un cabezazo de Kaká que cruzó la línea de gol.Un gran Howard, quien por cierto, se llevó el premio al mejor portero. Un consuelo para una selección que se lleva una meritoria segunda plaza para su historia. En el, el central Lucio se llevó el de mejor jugador del partido.Lucio del partido y el madridista Kaká, mejor jugador del torneo, galardón que colocará junto al Balón de Oro de 2007. Luis Fabiano fue el segundo mejor jugador y Dempsey, el tercero.Un fin de fiesta al que se sumó España horas antes al vencer a Sudáfrica y quedar como tercera mejor selección en su primera participación en la Copa Confederaciones.