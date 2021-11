Vuvuzelas, sí, vuvuzelas, no

Ni los goles de David Villa o Fernando Torres, ni la despedida de Italia, ni el supuesto robo en las habitaciones de los jugadores egipcios han generado durante la Copa de las Confederaciones en Sudáfrica un debate más intenso que el de las vuvuzelas.



Muchos ya las conocen cuando se les pregunta por ellas, algunos no tienen una opinión formada al respecto, otros ni saben ni contestan.



Sin embargo, no hay personaje en el entorno de la Copa de las Confederaciones que pueda considerarse importante al que no hayan preguntado en una comparecencia pública o en una rueda de prensa por este objeto.



Joseph Blatter, presidente de la FIFA, ha opinado sobre ellas en más de una ocasión. La pregunta nunca falta en las ruedas de prensa de los jugadores o los entrenadores e incluso algunos representantes de medios de comunicación televisivos han dado su punto de vista al respecto.



Las vuvuzelas son unas cornetas de plástico de diferentes tamaños, aunque siempre estrechas y alargadas. Los aficionados las llevan habitualmente a los estadios en Sudáfrica. Ofrecen un sonido inconfundible. Cuando se escucha un único artefacto, la cosa no pasa a mayores. Cuando son 30.000 ó 40.000 las que suenan en un campo de fútbol al mismo tiempo, el asunto cobra envergadura.



Su nombre proviene del sonido "vu,vu" que emiten estas trompetas, pero sobre el origen de la parte final de la palabra "zela" hay muchas discrepancias y no queda claro de dónde procede.



Han sido muchos los que han mostrado su disconformidad



Al principio de la competición algún canal de televisión mostró su disgusto ante la FIFA por la pertinaz insistencia del sonido del objeto en cuestión. El ruido dificultaba la calidad de la transmisión y se llegó a plantear la posibilidad de que se desautorizara su utilización en los campos.



Preguntado Blatter al respecto, el dirigente de la FIFA señaló que no había nada que objetar al sonido de las vuvuzelas porque eran una parte de la tradición africana en el Mundo del fútbol.



Otros, al haber sido preguntados, han respondido que el sonido no se percibe en los estadios hasta que alguien te advierte de él, pero también han admitido que cuando te das cuenta de que está ahí, ya no te lo puedes quitar de la cabeza.



Los jugadores no se quedan al margen de la opinión. El defensa de la selección brasileña Andre Santos afirmó que ha escuchado muchos ruidos en muchos campos, muchos gritos de ánimo a favor y en contra pero que este sonido es especialmente molesto. Su compañero de selección Luis Fabiano afirmó que "infelizmente esas cornetas se escuchan por todas partes".