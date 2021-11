Ribery, el siguiente objetivo de Florentino

Fichado el entrenador, Manuel Pellegrini, y encarrilado su primer astro, Kaká, Florentino Pérez mueve ficha para contratar a su segundo objetivo internacional, el francés del Bayern de Munich Frank Ribery."Sería una gran satisfacción tener a Ribery con nosotros" ha dicho el mandatario en una entevista publicada este viernes por el diario francés L'Equipe "Pero primero. Me pondré en contacto con mis amigos Karl-Heinz Rummenigge (presidente del equipo alemán) y Uli Hoeness (director general) para preguntarles qué es lo que quieren hacer con él"."Les diré que este jugador es uno de nuestros objetivos y que quiero negociar su posible traspaso al Real Madrid", confirmó Pérez, que sigue dando pasos en el mercado de fichajes.De hecho, se mostró "muy optimista" en la posibilidad de cerrar el fichaje del brasileño Kaká. "Si deja el Milan, fichará por el Real Madrid", sentenció.Laen el actual Real Madrid es otro de los temas tratados en la entrevista. Florentino declaró que el ex futbolista se dedicará durante el primer año de su mandato a ser su consejero con el fin de que "conozca el funcionamiento del club". "Es importante que viva el día a día del Real Madrid con el fin de implicarse aún más en el futuro; va a aportar ideas puramente deportivas, relacionadas con la formación de jugadores".Florentino Pérez comentó, además, que se siente muy, después de haber tenido contactos con los dirigentes del club y con el padre del jugador. "Si Kaká abandona el Milán, será para venir al Real Madrid".El presidente del club blanco admite queal entrenador del Arsenal,, antes de contactar con el nuevo enternador del club, Manuel Pellegrini."Siempre nos ha gustado el técnico francés y hemos hablado en muchas ocasiones con él, pero no ha habido opción porque se siente muy responsable de lo que pasa y pasará en el Arsenal. Wenger no quiere abandonar un club que le ha dado tanto".