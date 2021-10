En ocasiones el dinero puede incluso con el corazón. Eso es lo que ha reconocido el vicepresidente y consejero delegado del Milan, Adriano Galliani, a La Gazzetta dello Sport . "", aseguró desvelando el precio del brasileño Kaká.Galliani admitió que eles por motivos meramente económicos, y trató de tranquilizar a la afición 'rossonera' con otro mensaje: "El resto de 'grandes' no están en venta".Además, anuncia la llegada de, Balón de Oro de 2007. En la agenda del club milanista lleva sonando desde hace algunas temporadas el delantero del Arsenal Emanuel Adebayor.Sin embargo, Galliani desmintió que se esperara la llegada del togolés, ni la del italo brasileño de la Juventus Amauri.La situación recordó a la del pasado mes de enero, cuandode euros por el brasileño. "Kaká no quiso ir al Manchester City, pero iría al Real Madrid", aseguró Galliani.El futuro de Kaká parece cada vez más cercano al Madrid , desde que se conociera la cita relámpago de su padre y Galliani en la sede de ACS, empresa presidida por Florentino Pérez.Sobre esa cita, el consejero delegado milanista aseguró que se trató de una comida para celebrar la llegada a la presidencia de Florentino Pérez, aunque también admitió que se habló de fichajes:La operación, que debía estar lista este jueves, se retrasó por una supuesta oferta del Chelsea -entrenado por el ex del Milan, Carlo Ancelotti- que fue desmentida el miércoles por el club de Stamford Bridge Desde la llegada al mando de la 'Casa Blanca' de Pérez el trabajo ha sido continuo en las oficinas del Bernabéu. El mismo día de su toma de posesión se anunció la llegada de Manuel Pellegrini al banquillo y se iniciaron las negociaciones por Kaká.La resolución puede llegar el lunes, tras laentre el jugador y el propietario del Milan, el primer ministro italiano,