Osasuna gana la permanencia ante un pasivo Madrid

Osasuna, tras una temporada dramática y al borde del abismo después de medio ejercicio en descenso, festejó la permanencia al ganar en el último encuentro a un plácido Real Madrid que, no obstante, se adelantó con un gol de Higuaín, aunque los 'rojillos' remontaron con tantos de Plasil y Juanfran.El equipo pamplonés vivió un partido agónico. Encajó un gol tempranero del argentino Higuaín, aunque igualó con rapidez en un fallo de Casillas a tiro del checo Plasil, pero en la segunda parte, en la que jugó con uno más desde el minuto 55 por expulsión de Salgado, culminó la remontada con un golazo del ex madridista Juanfran.El conjunto navarro se alió con el calendario, que al principio de la temporada parecía un enemigo, al firmar la permanencia tras ganar en las dos últimas jornadas al Barcelona y el Real Madrid, sin nada en juego en estos partidos.Había incertidumbre en Pamplona por la actitud que desplegaría el Real Madrid en el Reyno de Navarra, donde la pasada temporada celebró el título de Liga y no perdía desde hace cinco años, y lo cierto es que los blancos, en un clima nada antimadridista, jugaron muy relajados, para firmar un final de campaña con cinco derrotas [Todos los datos del partido] Osasuna saltó atenazado, nervioso e impreciso ante un Real Madrid que jugó a menos de medio gas, absolutamente relajado en defensa y abusando del toque de balón en ataque, sin profundidad salvo en las contadas apariciones de. El argentino llevó el silencio al Reyno de Navarra al aprovechar un pase largo de Lass y batir de tiro raso a Ricardo tras recortar a Monreal a los once minutos de juego.Los 'rojillos' se aliaron con la fortuna al empatar sólo tres minutos después, además en un, que se 'comió' un disparo lejano del checo Plasil.Aunque sin fútbol, ya que siguió al filo del abismo, Osasuna pudo irse al descanso con ventaja en el marcador, pero no pudo aprovechar las ocasiones de Juanfran, con un disparo alto; Miguel Flaño, ante el que se reivindicó Casillas; y Nekounam, cuyo lanzamiento lo sacó Marcelo bajo palos con el portero madridista batido.La segunda parte comenzó con la misma tónica. El conjunto blanco incluso pudo adelantarse de nuevo en una llegada en superioridad, pero Marcelo estuvo lento y ni él ni Van der Vaart acertaron en sus lanzamientos.Laen el minuto 55 al frenar a Plasil cuando se iba a plantar solo delante de Casillas resultó clave. El guardameta madrileño sacó una buena ocasión de Nekounam en un saque de esquina, pero no pudo hacer nada ante una espléndida volea de Juanfran.El ex madridista llevó el delirio a la grada 'rojilla' y el Real Madrid bajó definitivamente los brazos, aunque Van der Vaart puso en vilo a la afición local en un libre directo en el minuto 81.Osasuna, para no desentonar con la tónica de la temporada, ya que falló claras ocasiones de Masoud y Plasil, quien estrelló un cabezazo al larguero.