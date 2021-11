Ana Ivanovic cae eliminada en octavos

La tenista rusa Dinara Safina, número uno mundial, arrasó sin contemplaciones a la francesa Aravane Rezai (6-1, 6-0) en octavos de final, pero no reeditará en cuartos la final con la serbia Ana Ivanovic, ya que la ganadora del Roland Garros de 2008 no logró superar a la bielorrusa Victoria Azarenka [Especial Roland Garros] La joven y polémica Azarenka no tuvo ningún respeto a la vigente campeona y ex número uno, a la que eliminó por un claro 6-2 y 6-3, si bien es verdad que la serbia, que no había cedido ningún set en este torneo, jugó con sus capacidades mermadas con una lesión en la rodilla derecha.Azarenka, que ha ganado este año los torneos de Brisbane, Memphis y Miami, eliminó en la tercera ronda del Grand Slam de París, a la española Carla Suárez.La pista de Roland Garros ha confirmado la tendencia descendente de la tenista, cuando ganó el año pasado y alcanzó el número uno del mundo, hasta el número ocho en la lista WTA que ocupa en la actualidad.En cambio,, primera cabeza de serie, sigue confirmando cada jornada su gran momento de forma, sugerido con su victoria en el Masters de Madrid, y aplastó sin miramientos a Rezai, número 57 mundial, que sólo pudo sumar un juego ante la avalancha de juego que se le vino encima.En cuartos de final se encuentra también la eslovaca, verdugo de la francesa Agnes Szavay por 6-2 y 6-4. La vigésima favorita, que jugará por primera vez los cuartos de final de un 'Grand Slam', se enfrentará ahora a la rusa Maria Sharapova.La rusacumplió con su tradición de esta temporada de ganar en tres mangas para imponerse a la china Li por 6-4, 0-6 y 6-4. La ex número uno del mundo, que ahora ocupa el puesto 102 en el ranking WTA, perdió su servicio dos veces y lo recuperó en tres ocasiones en el primer set, antes de conceder un rosco en el segundo.Necesitó tres veces la asistencia del médico por molestias en el muslo de su pierna izquierda, y en el tercer set consiguió la rotura definitiva en el servicio de su oponente para llevarse el encuentro tras dos horas y trece minutos en su primera bola de partido. No estuvo fina, con ocho dobles faltas y 33 errores no forzados, pero al final, como reconoció su rival, la fortaleza mental de la rusa marcó la diferencia.