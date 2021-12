El presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, ha anunciado que asume personalmente el Consejo Superior de Deportes y la Secretaria de Estado para el Deporte, que hasta ahora dependían del Ministerio de Educación. En las dos últimas legislaturas el Deporte estaba adscrito al ministerio de Educación, cuyo nuevo titular es el rector de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Conferencia de Rectores, Ángel Gabilondo "He entendido que es la manera más útil y eficaz de poner en un primer plano el apoyo al deporte español, donde cosechamos éxitos y, sobre todo, a la candidatura española a los Juegos Olímpicos", ha explicado el presidente sobre su decisión, que incluye la ratificación en el cargo del Secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.Lo cierto es que la crisis en el Gobierno de Zapatero y la consiguiente remodelación ministerial no ha traído consigo el Ministerio del Deporte, anunciado el pasado 26 de noviembre por el presidente del Ejecutivo.Fue en la recepción a los campeones de la Copa Davis, en el Palacio de la Moncloa, donde el capitán del equipo español,, le lanzó el siguiente guante:, además de reforzar esa ley del deporte que está un poco vieja".aceptó el desafío: "Voy a decir que sí".y, desde luego, hay que modificar la ley del deporte. Me parece que el momento tan brillante del deporte español merece que hagamos un sobreesfuerzo", se comprometió Zapatero.La realidad es que, pasados algo más de cuatro meses desde aquella promesa, Zapatero ha remodelado su gobierno, pero ha incumplido sus palabras por lo que el Deporte seguirá estando incluido en la cartera de Educación y Política Social que hasta ahora dirigía Mercedes Cabrera.Muchos fueron los que se frotaron las manos en noviembre del pasado año después de escuchar la promesa de Zapatero de crear un Ministerio del Deporte diferenciado. Entre estos, el secretario de Estado para el Deporte,, quien expresó su satisfacción al afirmar que "personalmenteRodríguez Zapatero, presidente de".El presidente honorífico del Comité Olímpico Internacional (COI),, dijo que dicha creación "es un sueño que se está convirtiendo en realidad", para después proponer a Lissavetzky como ministro Mientras el presidente del Comité Olímpico Español (COE),, afirmó que el anuncio de Zapatero "es un reconocimiento a la excelente labor" que está llevando a cabo el Consejo Superior de Deportes (CSD).Hasta la consejera-delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016,, acogió como una "fantástica noticia" el anuncio, ahora incumplido, del presidente del Gobierno por lo que supondría "para el deporte español y para la candidatura olímpica de Madrid".