El Chelsea certificó con oficio su pase a cuartos de final de la Liga de Campeones marcando dos goles en casa del Juventus, que, a pesar de adelantarse en dos ocasiones, no pudo más que empatar el partido El Chelsea proyectó la, de conjunto sereno y capaz de gestionar con oficio la ventaja obtenida en el partido de ida, cuando ganó con un único gol marcado por Drogba.Los italianos por su parte escenificaron el desequilibrio entre su fútbol y el de la liga inglesa en un enfrentamiento en el que empeñaron toda su energía y pundonor pero sólo acertaron a empatar en casa.El Juventus, que empezó con las dudas de la derrota que se trajo de Londres, cogió confianza con el gol eléctrico de Iaquinta a pase de Trezeguet, en una jugada que sorprendió a la defensa del Chelsea., trató de sorprender un par de veces al equipo londinense con tiros lejanos, incluido un lanzamiento de falta que Cech atajó sin problemas.El Chelsea se tomó la situación con calma y en ningún momento dio sensación de nerviosismo.Sus delanteros, Anelka y Drogba, no estuvieron demasiado activos y los lanzamientos fueron pocos. El Chelsea empataba el partido después de que un lanzamiento de Lampard golpease el travesaño y balón muerto fuera rebañado por Essien en la boca de gol., no pasaba de la línea de tres cuartos del campo y el Juventus lo aprovechó de penalti después de que el árbitro señalara una mano dentro del área en la barrera que el equipo londinense había puesto a la falta lanzada por Del Piero.El propio Del Piero se encargó de transformar la pena máxima y de encender Delle Alpi con un lanzamiento lleno de clase. Al equipo juventino le quedaba media hora para intentar la gesta y a los de Hiddink le quedaba otro tanto tiempo para sufrir.O por lo menos eso creían los locales porque cinco minutos más tarde Drogba se encargaba de apuntalar la eliminatoria con un gol que repetía la historia de la primera parte.El Bayern de Múnich le propinó unal Sporting de Lisboa al que goleó por 7-1 completando así la humillación que había empezado en el partido de ida con un 5-0 a favor de los bávaros.El partido era cuestión de trámite para el Bayern que ya tenía prácticamente asegurada la clasificación pero eso no hizo que Jürgen Klinsmann optara por reservar jugadores y su equipo salió al campo con los titulares del momento y con el propósito de liquidar el compromiso lo más pronto posible.Los que faltaban -Luca Toni y Franck Ribery eran las ausencias más importantes- faltaban por lesión. El único puesto en el que Klinsmann se permitió un licencia fue en la portería donde dejó en el banquillo al titular Michael Rensig para darle minutos a Jörg Butt.El Sporting había anunciado que venía a Múnich a tratar de salvar el honor pero el Bayern no le dio tiempo. Ya en el minuto 7, un disparo desde 25 metros de Lucas Podolski se convirtió en el primer gol alemán con lo que lo que quedaba de moral en los portugueses pareció desvanecerse.El Bayern podía jugar a sus anchas y aunque en ocasiones no estuvo fino a la hora de definir las veces que acertó le alcanzaron para. El gol del Sporting fue disparo de media distancia de Moutinho bastante espectacular, Sin embargo en vista del marcador final eso resulta poco consuelo.El segundo del Bayern también había sido de Podolski, un remate de chilena desde una posición cómoda tras una confusión absurda entre el meta Rui Patricio y el defensa Polga. El tercero fue un gol en propia puerta de Polga. Y el cuarto, después del descuento de Moutinho, lo hizo Bastian Schweinsteger.En la segunda parte, el Bayern bajó notablemente el ritmo y el Sporting intentó una reivindicación moral y se lanzó a atacar. Sin éxito. Lo que llegó fue el quinto gol del Bayern, marcado por el holandés Marc Van Bommel tras una gran jugada del joven Thomas Müller, el sexto que marcó Klose de penalti y el séptimo marcado por Müller cuyo ingreso en el minuto 71 había vuelto a despertar al equipo.