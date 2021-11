Benítez critica la convocatoria de Torres

El técnico español del Liverpool, Rafa Benítez, se mostró irónico con la situación de Fernando Torres, que fue seleccionado por Vicente del Bosque para el encuentro de España contra Inglaterra, pese a "no encontrarse en las mejores condiciones"."Torres ha sido seleccionado, así que mejor no digo mucho más", comentó el técnico 'red', que se encontró con una lesión imprevista de su delantero en el último amistoso que disputó con el combinado nacional y que le tuvo de baja un mes.El técnico habló de la preparación de 'El Niño". "Obviamente no está preparado, eso se ve sobre el campo. Aunque le hubiera metido tres goles al Chelsea seguiría sin estar a punto. Todos los días le veo y a veces está para jugar y otras no, es una gran decisión y no sé si este domingo jugará contra el Portsmouth", apuntó el ex preparador de Valencia, Tenerife y Valladolid, entre otros.Respecto al otro tema de gran controversia de la semana, la lesión de Steven Gerrard, el madrileño insistió en que le daría "todo el tiempo que el necesitara". "Está claro que es una ausencia importante para el equipo, pero creo que entre el parón internacional y mientras nos hacemos a su ausencia, quizá no lo notemos tanto como se cree", expuso el campeón de Europa con el Liverpool en 2005.El entrenador, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, confirmó que el gran objetivo es el título de Liga. "Que el Everton nos haya eliminado de la FA Cup no es un mazazo, porque así tendremos más tiempo para descansar y centrarnos en la liga. Creo que si ganamos al Portsmouth y nos ponemos líderes momentáneos meteremos en líos al Manchester United", concluyó Benítez.