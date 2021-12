La victoria de Verdasco minuto a minuto

QUINTO SET

CUARTO SET

TERCER SET

SEGUNDO SET

0-40.

PRIMER SET



5-1 IGUALES Lo levanta Acasuso en un despliegue de orgullo y sacrificio.5-1 30-40 ¡5-1 15-15 FELICIANO VUELVE A LA PISTA PARA ESTAR PRESENTE EN LA CELEBRACIÓN5-1 ¡¡¡JUEGO!!!!4-1 40-30 Verdasco saca para casi cerrar el partido4-1 30-30 Casi cuatro horas de partido y con problemas físicos, pero Acasuso no se rinde4-1 30-0 Acasuso, mientras que Verdasco parece ir sobrado de fuerzas.4-1 Acasuso se defiende gracias a su servicio. Dos aces para hacerse con el juego4-03-0 40-30 Ventaja para España3-0 Y la vuelve a levantar con una derecha espectacularmente liftada. Empatados de nuevo3-0 VENTAJA ARGENTINA3-0 IGUALES Levanta la bola de break con una buena subida a la red.3-0 30-40 Reacciona Acasuso y eso hace reaccionar a todos los espectadores del pabellón.3-0 30-0 Acasuso parece desbordado...pero se la juega lanzando golpes ganadores para evitar que se alargue el peloteo.3-0SEGUNDO BREAK Y VIENTO A FAVOR......Y PUEDE VALER UNA DAVIS2-0 30-40 Magnífica derecha paralela de Verdasco...puede caer el break!!!!2-0 30-30 Verdasco puede conseguir otro break que ya seria demoledor para Argentina2-0 15-15 Gran derecha desde el fondo de la pista de Verdasco.2-0 Lo consigue!!!Magnifica subida a la red de Verdasco que ya pone tierra de por medio.1-0 40-0 Un punto más para consolidar el break...1-0 30-0 Verdasco sigue imparable. Hay que aprovechar esta racha. Se nota que le está pasando factura a Acasuso.1-0...pinta bien...ero queda camino por delante...0-0 30-40 Verdasco resta a la red.0-0 15-40 Salva la primera Acasuso , que ha vuelto a levantar un remate de Verdasco.0-0 0-30el set. Dos puntos a favor de Verdasco.Podría empezar con un break esta definitiva manga.El argentino ya está listo y parece que recuperado de sus molestias.Acasuso recibe el masaje de uno de sus fisios. Parece que tiene problemas en los músculos abdominales. Queda un último set. Llevan 3 horas y media de partido a un nivel muy alto y el desgaste físico puede ser determinante.Acasuso vaya a vender barata su piel...y lo mejor es que esto carga las pilas de nuestro tenista...toquemos madera.la bola que ha devuelto Acasuso a Verdasco. El español ha rematado desde la red, pero el argentino ha llegado para dar un golpe magistral.levanta las dos bolas que tenía en contra.Acasuso manda su revés a las nubes y España toma la delantera en el set.Una vez más ha dado buen resultado el castigar el revés de Acasuso.Juego. Saque directo yGran desde el fondo de la pista. Verdasco parece muy mentalizado ahora...Juego para Acasuso que parece recuperado del pequeño bajón que parecía sufrirque ahora se ha mostrado muy sólido. Parece que la falta de rodaje puede empezar a pasarle factura a Acasusofallo de Verdasco que se ha precipitado.Ha pasado de lo que podía ser ventaja para él a una ventaja para Argentina.puede ser definitivo porque ahora Acasuso saca para ganar el set.Levanta la desventaja que tenía e iguala el partido. Tiene su servicio a favor. Puede ser definitivo. Tiene que ganarlo.Ahora tiene que apretarle. EL Chuco está nervioso y su servicio no está luciendo. Hay que pasarle la presión.No le entran los primeros a Verdasco..Vuelve a poner tierra de por medio. Verdasco no puede fallar ahora con su servicio.Lo consigue con un saque directo.Sigue el break de ventaja peroVerdasco tiene que recuperar la fe.Verdasco está muy nervioso y está pagando el jugar a la defensivaEl partido está sin dueño y los dos jugadores funcionando a impulsos.Verdasco ha ganado un peloteo largo, quizá, nos atrevemos a decir, queOctava doble falta de Verdasco. Este partido está locoes Acasuso el que pierde su servicioempieza bien y puede recuperar el break.No puede bajar la guardia. Tiene que levantar 3 bolas de breakUna pena. Verdasco ha perdido acierto y fe en el momento decisivo, pero queda todavía mucho partido.Otro error del argentino.Acasuso se ha precipitado y pierde el mini-break. Ahora saca Fernando.que ha restado muy largo.Y lo soluciona con unHa lanzado la bola al pasillo y tiene que deshacer el empate.Tres saques casi incontestables y rematando las jugadas en la red. Se nota que es un pista muy rápida.En blanco. Sensacional Verdasco. Cuatro puntos seguidos...y con la confianza que da eso. A ver que ocurre. Este set sigue muy vivo.A base de atacar el revés del argentinoEl Set sigue abierto. Depende de su servicio. No puede fallar más con su saque.Verdasco tiene que dar un golpe de autoridad.El argentino recupera el break de ventaja y lo peor..el público se enciende con él.Fallo tremendo de Acasuso que ha mandado su derecha al pasillo. Se les nota a los dos muy ansiosos.tremendo de Verdasco...ahora tendrá que levantar un punto de breakImpresionante el punto que ha levantado Fernando. Al más puro estilo Nadal, peleando por una bola imposible. Se le nota enchufado y eso es fundamental.Se le nota nervioso. No aguanta los peloteos y toma muchos riesgos para terminar lo más rápido posible cada peloteo.Empieza bien. Error de Chucho y punto para el madrileño. Es su oportunidad para recuperar el break perdido.Lo ha resuelto con tantas ganas en la red que casi derrapa. Hay que pasarle la presión ahora a Chucho.Lo compensa con un punto directo de saque. Es fundamental que gane este servicio porque el argentino le está poco a poco comiendo terreno y el público se viene arribaMal empieza el juego para Verdasco. Doble falta del madrileñoCon un saque a más de 200 km/h que no ha podido poner en juego Verdasco cierra Acasuso su servicio.. Qué fortuna la del argentino. Su bola toca en la cinta de la red y consigue el punto. 40-30.. Acasuso vuelve a tener problemas con su saque 30-30.Hay polémica con el "ojo de halcón", pero Verdasco no se desconcentra y gana en blanc su juego.Quién te ha visto y quién te ve, Acasuso. El argentino se lleva el tercer juego conecutivo. Verdasco, vas a tener que parar esta racha.La hinchada argentina se emociona.Acasuso mejora notablemente sus primeros serviciosPues sí que cambian. El argentino rompe por primera vez el saque a Fernando Verdasco. ¡Vamos Fer, no bajes la guardia!Parece que las tornas cambian.0-40 para Acasuso.Acasuso logra su segundo saque directo. Ha empezado más fuerte la segunda manga.Comienza el segundo set con Acasuso sirviendo. "Feli" se mete hacia los vestuarios para ir preparando su partido ante Nalbandian.Rosana Romero habla con Ferrer, que ha recibido con mucha deportividad la decisión de ser relegado en este partido.Esto pinta muy bien. ¿Quién no sueña ya con alzar la ensaladera?Primera bola de set para Verdasco. Se va el drive de Acasuso y llega la primera manga para el español. ¡BIEN!3-5 ¡Alarma, alarma!. Verdasco encara su primera bola de break en contra... Bravo. fer la salva con una gran derecha. 40-40.. ¡Ups! Verdasco falla un remate claro que estrella en la red, cuando lo tenía todo de cara para lograr el punto. 30-30.. Acasuso lleva 11 errores no forzados. Busca constantemente su derecha y no la acaba de encontrar. 30-15.. Acasuso se adjudica su saque. Pero aquí viene Fer, que servirá para ganar.Por cierto, la hinchada argentina muy comedida. Acasuso sufre para mantener su saque .15-15.Esto pinta muy bien. Verdasco se acerca a su primer set y se adjudica el juego con una volea de revés cortada.¡Lo logra!. Verdasco rompe el saque de su contrincante. Fer ha metido todos sus primeros y Acasuso sólo el 50%.0-40. El break está al caer. El madrileño tiene tres bolas para romper el saque.Acasuso se complica el servicio. 0-30. vamos Fer.Bien por Fer. Sigue sin problemas para adjuddicarse su saque.Nalbandian sigue el partido con su equipo. A ver lo que tarda en marcharse al vestuario. Por el momento, está sentado junto a Calleri, pese a los rumores que dicen que ayer se pelearon tras caer derrotados en el dobles.No es Roddick pero ya le llega. Qué bien está sacando Verdasco. ¡Vamos!, que no decaiga.Acasuso está fallando bastantes primeros, si Fer se aplica en el resto puede poner en apuros al argentino. No es el caso. Verdasco lanza fuera y Acasuso se adjudica su segundo juego.Verdasco logra su primer "deuce". A ver si puede conseguir un bola de "break"Vaya derecha que se ha sacado Acasuso desde el fondo de pista. 40-15.¡Bravo! Verdasco logra su tercer saque directo, que lo coloca en la línea y se adjudica su segundo juego. El madrileño ha empezado fuerte y sin acusar los nervios. A ver si logra una victoria por la vía rápida.30-15. Fer yerra el golpe en su primera subida a la red.Acasuso logra adjudicarse su primer juego al servicio. Verdasco debe esperar con paciencia, seguro que le lllegarán puntos de "break".El de Misiones no está sirviendo nada mal. 40-15.Menuda responsabilidad que tiene José Acasuso , que todaía no ha jugado en la final de la Davis.¡Bien!. Verdasco consigue mantener su saque y hacerse con el primer juego. A ver si se cumple la máxima de que quien bien empieza, bien acaba.Verdasco logra un ace de segundo servicio.Empieza el partido y comienza sacando Verdasco, que pide el "ojo de halcón" en el primer punto.El público argentino empieza a gritar.Feliciano López confía en Verdasco y afirma a nuestra compañera Rosana Romero que tienen muchas opciones de ganar el partido. Esperemos que sea una premonición.El ambiente en las Islas Malvinas es ya ensordecedor. La hinchada argentina no lo va a poner fácil. Esperemos que hoy podamos volver a vivir otra victoria como la que nos narraron ayer nuestros compañeros de TVE horas. Tras dos días de competición, nuestros usuarios a puestan claramente en nuestra encuesta por la victoria de España en la final de la Copa Davis. Quién lo hubiera dicho, hace una semana nadie daba un duro por el equipo español.horas. Bienvenidos a la retransmisión del cuarto partido de la final de la Copa Davis. Empezamos con cambios porque Del Potro causa baja finalmente y será sustituido por José Acasuso. En el equipo español, Sánchez Vicario ha decidio prescindir de David Ferrer y alinear a Fernando Verdasco.