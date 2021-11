Lorenzo Sanz sí está acusado

El ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y las otras dos personas que ayer fueron detenidas en Córdoba están acusados por la Policía de una presunta estafa pese a que el ex dirigente blanco dijo ayer a la salida de las dependencias policiales que no estaba acusado de nada.



Sanz dijo anoche, tras presentar declaración en dependencias policiales, que se trata de "un tema en el que no tenemos nada que ver y en el que nos han querido involucrar", y añadió que no estaba acusado "absolutamente de nada" ni existe cargo alguno contra él.



No obstante, fuentes policiales han explicado a Efe que en la operación se vieron implicadas cuatro personas, Lorenzo Sanz y su acompañante, un ciudadano panameño y otro nicaragüense que no llegó a estar detenido porque poseía un pasaporte diplomático.



De los tres implicados, Sanz y su acompañante quedaron en libertad con cargos, mientras que el ciudadano panameño ha sido puesto hoy a disposición judicial tras pasar la noche en dependencias policiales.



Las fuentes han señalado que, aunque a las tres personas se les acusa del mismo delito de estafa, Sanz y su acompañante quedaron en libertad por no existir riesgo de fuga al ser personas conocidas y sobre todo por la escasa pena que acarrearía el delito del que se les acusa.



Por su lado, el ciudadano panameño ha pasado a disposición judicial, ya que los agentes policiales prefieren que sea un juez el que decida su situación al no ser una persona conocida públicamente y estar pendiente de resolver algunos trámites para corroborar su identidad.



Las fuentes han informado de que las primeras líneas de la investigación apuntan a que las gestiones realizadas por los implicados iban dirigidas, más que al cobro de unos supuestos pagarés falsos por una cantidad de varios millones de dólares, irían dirigidas a pretender justificar una supuesta solvencia económica que avalara posteriores operaciones.



Por otra parte, las fuentes han destacado que la detención de Sanz no se produjo en el marco de ninguna operación preestablecida, ni fue fruto de ningún seguimiento previo, sino que fue un hecho puntual que surgió el mismo día, tras una denuncia del director del banco cuando detectó la posible falsedad de los documentos.



Lorenzo Sanz fue Presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, bajo cuyo mandato el Real Madrid ganó 2 copas de Europa, la séptima y la octava. Dejó la presidencia en el año 2000 cuando, tras convocar elecciones anticipadas, ganó Florentino Pérez.



La denuncia la ha impuesto una entidad



La entidad financiera que denunció ayer a Lorenzo Sanz, el acompañante de éste P.G.O., y al ciudadano panameño F.G.M., detectó la supuesta falsedad en documento mercantil tras una primera visita al banco de los detenidos, según ha informado en un comunicado la Policía Nacional de Córdoba.



Estas tres personas, según el comunicado policial, ya realizaron una visita a la entidad bancaria el pasado 18 de septiembre, cuando abrieron dos cuentas figurando en una de ellas como titular una fundación.



Lorenzo Sanz y P.G.O., fueron puestos en libertad ayer con la advertencia de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos, mientras que F.G.M., se encuentra también en libertad acusado de supuesta falsedad de documento mercantil y se le ha retirado el pasaporte, mientras que tiene la obligación de presentarse diariamente en los juzgados cordobeses.



Estas personas procedieron a depositar una orden de pago por importe de 10.000 millones de dólares y a la entrega de una copia de las escrituras de constitución de la citada fundación y de sus estatutos, mientras que la entidad bancaria facilitó a los clientes un certificado de depósito de dicho documento.



Sin embargo, ayer se personaron de nuevo en la entidad financiera, aunque ya se había detectado la falsedad del documento presentado, por lo que el banco requirió la devolución del certificado de depósito que facilitaron a los detenidos.



La Policía ha concretado que este tipo de operación se enmarca dentro de la "delincuencia de cuello blanco" y se denomina "mirabolica" o de "miles de millones", por la que un grupo de personas, tras una cuidada elaboración y un amplio conocimiento del funcionamiento del sistema bancario, intentan estafar a una de esas entidades.