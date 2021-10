Aunque la cosecha de medallas que se puede recoger este miércoles no superará, ni de lejos, a la del domingo, la jornada duodécima de los Juegos puede ser clave, un campo en el que nuestro país es una auténtica potencia. Tras el examen superado por los chicos de hockey hierba -que ya están en semifinales- y la eliminación de la selección femenina de baloncesto en cuartos,, que decidirán si su participación en estos Juegos son un éxito o un fracaso.Los primeros en hacerlo serán Gasol y compañía, que inician los partidos de cuartos de final, un rival joven , correoso y sin presión que puede ponérselo muy difícil a los campeones del mundo.De hecho, los croatas ya vencieron a los de Aíto en el partido de primera fase del Europeo del año pasado, aunque luego no volvieron a encontrarse. De la victoria ante el equipo balcánico dependerá el que, que logró una histórica plata ante Estados Unidos. Desde esa fecha, el equipo español no ha pasado de cuartos en un torneo olímpico.El siguiente equipo que pondrá a prueba sus posibilidades es el de, queen busca de un puesto en las semifinales.El combinado español ha realizado una buena primera fase, con una única derrota frente a Hungría , pero los serbios pueden torcer de manera definitiva su trayectoria hacia el oro.Después, a las 14:15 horas, saltará a la pista de balonmano, que ha quedado cuarta de grupo en la primera fase y que, la sorprendente líder del otro grupo de clasificación.El cruce, por tanto, no es del todo malo visto lo visto, pero las carencias defensivas mostradas en los primeros encuentros, especialmente frente a Francia , hace que sea el combinado que, a priori, peor lo tiene para pasar a la siguiente fase.En función de lo que ocurra en estos tres partidos, el miércoles puede ser de pasión o de ceniza, pero lo que es -casi- seguro es que, con el dúo de Gemma Mengual y Andrea Fuentes.A partir de las nueve de la mañana saltarán a la piscina del Centro Acuático Nacional con la seguridad de que la mitad está ya hecha, ya que eso es lo que cuentan las notas de las calificaciones técnica y libre en la final.Aún así, puede que ellas no sean las primeras que traigan medalla mañana. Sitiene un buen día,de vela, donde ha estado en posiciones de podio hasta la última regata, en la que bajó al quinto puesto . En la carrera de las medallas tendrá oportunidad de resarcirse.La participación en deportes acuáticos la cierran Yurema Requena, que nada en la carrera de 10 kilómetros en aguas abiertas, y el K4 500 metros femenino, que lucha por entrar en la final en el canal olímpico.La otra posible medalla la puede traer el taekwondo, donde compitea partir de las seis y media de la mañana.Ramos es campeón del mundo y quiere romper el mal recuerdo de Atenas, donde se quedó al borde de la medalla a causa de un mal arbitraje.En cuanto al, que está dejando el sabor más amargo en la delegación española junto con la natación,, que buscará la final de los 11o vallas en una de las semifinales.Además, Manuel Olmedo y Miguel Quesada inician la competición en 800 metros y Alberto García, Jesús España y Aelemayehu Bezabeh en 5.000 metros.