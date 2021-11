La selección de balonmano pasa a cuartos tras ganar a Brasil con muchos apuros (36-35)

La selección de balonmano ha pasado más apuros de la cuenta para derrotar a Brasil, un equipo técnicamente inferior que ha dado la cara en todo momento y que ha podido empatar en la última jugada. España ha estado especialmente mal en defensa, permitiendo que la selección brasileña realizara 35 goles y recortara una ventaja que llegó a ser de 8 goles.



Barrufet, que ha salido en la segunda parte en sustitución de Hombrados, ha detenido en dos ocasiones el lanzamiento sobre la bocina de la delantera brasileña. El empate habría supuesto pasar a cuartos con la última plaza disponible y enfrentarse al primer clasificado del grupo B.



España se ha presentado al último partido de la fase de grupos con unas urgencias desconocidas para la selección que fue Campeona del Mundo en Túnez 2005 y subcampeona de Europa en Suiza 2006. Tras las derrotas ante Croacia y Francia a la selección le hacía falta como mínimo el empate. Brasil, un rival que nunca nos ha ganado, también se presentaba con posibilidades de llegar a cuartos. En su banquillo, un conocido de la liga Asobal, el entrenador del Ademar León Jordi Ribera.



Alberto Entrerríos e Iker Romero, fundamentales en ataque en la primera parte



El partido comenzaba con un gol de Iker Romero. A partir de ese momento, Brasil tomaría la iniciativa en el marcador y hasta bien entrada la primera mitad España no se pondría por delante con el 10-9. En los minutos siguientes,los goles de Romero y Alberto Enterríos comenzaban a marcar distancias con los brasileños y los chicos de Juan Carlos Pastor marcaban un parcial de 7-2. Aun así, España se seguía mostrando muy débil en defensa, sin la agresividad que se espera de una selección de primera fila. El partido se encaminaba hacia un resultado final de 40-40.



La segunda mitad no despeja las dudas sobre el juego de España



Tras el descanso, España salió mucho más motivada y centrada en defensa. Con un parcial de 5-0 gracias a los goles de Juanín García, Iker Romero y Garabaya el partido parecía resuelto. Tras este comienzo arrollador, Brasil probó a cambiar de portero. Entró Santos y se fue Vasconcelos, quien no pudo frenar el arranque anotador de España. Con un colchón suficiente en torno a los 7 goles, la selección se fue confiando y en varias transiciones rápidas los brasileños comenzaron a recortar la ventaja.



En un final de partido horrible, España estuvo a punto de dejarse empatar. A falta de 30 segundos los brasileños se ponían a tan sólo un gol. En la siguiente jugada, el tiro de Cristian Malmagro era escupido por el poste y Brasil tenía una última oportunidad para empatar a 16 segundos del final. Barrufet, con dos paradones consecutivos, salvaba los muebles para España.



España termina la fase de grupos como tercera y se enfrentará al segundo del grupo B en el cruce de cuartos. Islandia, Corea o Alemania nos esperan.