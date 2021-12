La luchadora española Maider Unda no pudo lograr el bronce en la categoría de 72 kg al perder (3-1) contra la polaca Agnieszka Wieszczek, lo que le impidió convertirse en la primera medallista española en lucha en unos Juegos Olímpicos.



La vitoriana, que a pesar de no obtener medalla consiguió el mejor puesto de una española en la competición de lucha de los Juegos, comenzó puntuando, pero la polaca reaccionó en los instantes finales del primer asalto logrando dos puntos y tomó una ventaja que supo mantener en el asalto final, donde aguantó los intentos de ataque de la española.



Maider, quinta en el pasado Mundial de Baku, perdió en cuartos ante la búlgara Stanka Zlateva, favorita al oro, pero entraba en la repesca para optar al menos al bronce. Unda no pudo con el poderío de la búlgara, doble campeona del mundo y triple campeona de Europa. En octavos de final, la luchadora de Olaeta debutó con un triunfo ante la ucraniana Oksana Vashchuk.



El título olímpico será cosa de la búlgara Zlateva o de la china Jiao Wang, que eliminaron en la ronda de semifinales a Wieszczek, próxima rival de Unda, y a la japonesa Kyoko Hamaguchi, respectivamente.



Teresa Méndez, eliminada



En -63 kilos, la madrileña Teresa Méndez no ha tenido tanta suerte y ha perdido frente a la francesa Lise Golliot-Legrand en los octavos de final. La francesa ha dominado el combate de principio a fin y se ha impuesto a la madrileña en el segundo asalto por tres puntos a cero .



La madrileña, exenta de la primera ronda, tenía un primer envite complicado al cruzarse con la medallista de bronce en los pasados Juegos de Atenas 2004 y apenas tuvo opciones cayendo tras la disputa de dos mangas después de que su rival marcase tres puntos técnicos por ninguno de la española.