Ángel Torres desmiente que vaya a vender el Getafe

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha desmentido a Efe que el club madrileño esté en venta, e ironizó al decir que si algún día "llega un loco" con alguna buena oferta por el club, ésta habría que mirarla.

"A mí no me ha llamado nadie de Inglaterra. No voy allí desde el partido ante el Tottenham. Además, no hablo inglés. No tengo ofertas de nadie", ha indicado en relación a varias noticias que aseguran que existen ofertas de diversos grupos empresariales ingleses que quieren hacerse con el accionariado del Getafe, en el que invertirían 40 o 50 millones de euros.

El presidente "azulón" ha declarado que desde que ha cogido las riendas del club madrileño, éste ha tenido ofrecimientos para hacerse con el equipo de "algún argentino", pero ha añadido que nunca aceptó ninguna propuesta.

La noticia a la que hace referencia el presidente del club azulón la ha hecho pública Reuters, citando declaraciones del propio Torres en las que aseguraba que algunos inversores británicos y de Oriente Medio ya han mostrado su interés por hacerse por el club madrileño.

Getafe y Mallorca, dos clubes con un mismo precio

La noticia del Getafe, tiene muchas similitudes con la del Real Mallorca, cuyo presidente, Vicenç Grande, también tanteó la posibilidad de vender el club que preside.

El máximo dirigente del equipo mallorquinista estudió la posiblidad de sacar a la venta el 93% de las acciones del Mallorca, participación que posee en la entidad bermellona. Grande deseaba vender su paquete de acciones por un valor que oscilara entre los 40 y los 60 millones de euros, semejante al fijado ahora por Torres.

Sin embargo, el presidente del Mallorca quiso desmentir su interés en vender la entidad y dijo que, "por ahora," no tiene intención de abandonar el club.