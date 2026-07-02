Carles Campuzano assegura que "una part de Junts" vol pactar amb el PP
- El diputat d'Esquerra veu "prudent" no demanar eleccions a Sánchez pel comportament de la justícia
- L'impulsor d'Esquerra Democràtica demana "generositat" per refer els ponts entre ERC i Junts
L'exconseller de Drets Socials i diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Carles Campuzano, ha assenyalat que "hi ha una part de Junts" que vol fer fora a Pedro Sánchez i "posar-se d'acord amb el PP obviant que l'alternativa política majoritària necessitaria el concurs de Vox".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Campuzano ha criticat que "la proposta de Vox va en contra de tot allò que defensa qualsevol força catalanista". Malgrat la negativa dels dirigents de Junts a voler fer president a Alberto Núñez Feijóo, el parlamentari republicà considera que "hi ha un punt d'ambigüitat en la seva resposta" quan insisteixen en la dimissió de Sánchez i en la convocatòria d'unes eleccions generals.
“☕ @carlescampuzano assenyala que "una part" de Junts "sembla que tinguin ganes de posar-se d'acord amb el PP obviant" que necessitarà Vox | @Esquerra_ERC @esquerra_dem— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) July 2, 2026
🗣️ "Hi ha un punt d'ambigüitat en la seva resposta"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/2P0qYLawLE“
Sobre les causes judicials que afecten al PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez, Campuzano considera que ERC és "prudent" en no demanar eleccions o que Sánchez plegui "en aquest context que la justícia es comporta com es comporta". "És possible que en un context normal poguéssim ser més exigents", ha matisat. A la vegada, ha expressat que l'alternativa d'un govern "conformat per l'extrema dreta" i la resolució del finançament autonòmic a la tardor, els fa ser més "indulgents".
“☕ @carlescampuzano veu "prudent" que @Esquerra_ERC no demani eleccions a Sánchez "en aquest context que la justícia es comporta com es comporta" | @esquerra_dem— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) July 2, 2026
🗣️ "És possible que en un context normal poguéssim ser més exigents"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/ItixVE3UY2“
Recuperar "agendes compartides" entre Junts i ERC
El diputat d'Esquerra ha demanat "generositat" als republicans i a Junts perquè les dues formacions "tornin a parlar i col·laborar" per recuperar "agendes compartides" en qüestions d'autogovern i el finançament. En aquest sentit, ha criticat que els de Puigdemont posin "dificultats" als pactes assolits d'ERC amb el govern espanyol "que impliquen una millora del finançament o del poder per la Generalitat". "Es pot titllar d'insuficients, però que són millores. Hem de superar aquesta fase", ha asseverat.
“☕ @carlescampuzano critica les "dificultats" de Junts als acords d'@Esquerra_ERC amb els socialistes | @esquerra_dem— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) July 2, 2026
🗣️ "Hem de superar aquesta fase. L'agenda catalana necessitarà que Junts i ERC tornin a parlar i col·laborar, vol dir generositat"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/BVWCXS6ve7“
Preguntat per si per superar les tensions entre els dos partits independentistes caldria canviar de lideratges, Campuzano ha defensat que Carles Puigdemont i Oriol Junqueras continuïn a primera línia política. "Els països sòlids són països generosos amb la gent que se la juga", ha assenyalat, davant els "preus" que considera que van pagar a nivell personal per liderar el procés l'any 2017. "Són dos homes sòlids amb molt sentit polític i estic convençut que el problema no serà mai la relació personal", ha afirmat.
“☕ @carlescampuzano defensa que Puigdemont i Junqueras continuïn a primera línia política | @Esquerra_ERC @esquerra_dem— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) July 2, 2026
🗣️ "Els països sòlids són països generosos amb la gent que se la juga"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/S4KP0YgXPw“
Descarta el front ampli de Rufián
L'impulsor d'Esquerra Democràtica, la nova associació on formen part els independents d'ERC com el diputat al Congrés Francesc-Marc Álvaro, ha rebutjat la idea de front ampli de Gabriel Rufián i ha descartat la confluència amb els Comuns i la CUP perquè "representen un altre tipus de proposta política" i que no té "vocació de govern". "Nosaltres esperem enfortir un espai que vol governar aquest país", ha assegurat.
“☕ @carlescampuzano defensa que Comuns i CUP "representen un altre tipus de proposta política" que la d'Esquerra | @esquerra_dem— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) July 2, 2026
🗣️ "Nosaltres esperem enfortir un espai que vol governar aquest país"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/Fr77TvZGlb“
Preguntat per les crítiques de Rufián als membres d'Esquerra Democràtica que els acusa de "gent toveta", Campuzano ha dubtat que el portaveu republicà al Congrés "vagi en contra d'una iniciativa" que compta amb el suport de la direcció del partit. "Hi ha una certa tendència d'entusiasmar-te en fer likes o retuits", ha comentat. Precisament, en l'acte de presentació de l'associació, Campuzano ha explicat que hi van assistir la secretària general Elisenda Alamany i el secretari general adjunt Oriol López, però que no es va convidar Rufián.