Xavier Trias: "El triomf de Martí no és cap derrota per a Puigdemont"
- L'exacalde de Barcelona defensa Jordi Martí després de guanyar les primàries de Junts a Barcelona: nega cap derrota de Puigdemont
- Trias destaca la seva “honestedat” i lleialtat dins del partit
L’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha celebrat la victòria de Jordi Martí Galbis a les primàries de Junts per Catalunya a la capital catalana en contra de l’aposta de la direcció del partit.
Trias ha evitant donar-hi lectura de crisi interna, tot i reconeixer que Martí “s’ha enfrontat a la direcció del partit”. En tot cas, ha descartat qualsevol relat èpic i ha defensat que el nou candidat és una persona “obedient” i compromesa amb el projecte del partit, tot i haver discrepat en aquest procés. "Mai li farà una mala jugada a en Puigdemont, en Puigdemont sempre tindrà en Jordi Martí al seu costat, per segons quines coses", ha indicat.
“☕ @xaviertrias admet que Jordi Martí "s'ha enfrontat a la direcció" de Junts, però reivindica que és "obedient"— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 23, 2026
🗣️ "Mai li farà una mala jugada a en Puigdemont, en Puigdemont sempre tindrà en Jordi Martí al seu costat, per segons quines coses" | @cafedidees_rtve
➕ Info:… pic.twitter.com/oSHQAprWnG“
Quatre dècades de relació i confiança
L’exalcalde ha posat en valor la trajectòria i la relació personal amb Jordi Martí, amb qui assegura que ha treballat durant més de 40 anys en diferents etapes de l’administració.
Trias l’ha descrit com “una persona molt honesta”, reiterant-ho fins a tres vegades, i ha destacat la seva experiència i coneixement com a actius clau per assumir el lideratge a Barcelona.
El paper de Puigdemont i el seu entorn
Sobre Carles Puigdemont, Trias ha afirmat que no el sorprèn que no hagi tingut temps per felicitar per telèfon a Martí després de la victòria.
“☕️ Jordi Martí, candidat de @Junts_BCN a Barcelona, reconeix que encara no ha rebut la trucada de Puigdemont després de la victòria a les primàries| @jmartigalbis @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 22, 2026
➕ Info a https://t.co/Eayr0LmfAm pic.twitter.com/8XjN6iVdGO“
Segons l’exalcalde, el líder de Junts “es mou en un cercle reduït” i manté una manera de funcionar poc expansiva. Tot i això, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat interna assegurant que Martí “mai li farà una mala jugada”, malgrat admetre que no estaran alineats “en segons quines coses”.
Negació d’una derrota política
Trias ha rebutjat frontalment la idea que aquest resultat suposi una derrota per a Puigdemont. Ha recordat que el candidat preferit de la seva òrbita era un altre —primer Josep Rius, que va renunciar, i posteriorment Pilar Calvo—, però ha insistit que interpretar-ho com una pèrdua de lideratge és “una equivocació”.
“☕ @XavierDomenechs diu que la influència de Puigdemont a Junts "està caient" després de les primàries a Barcelona— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 23, 2026
🗣️ "La candidata de Puigdemont perd. A la vida s'ha de saber guanyar, però sobretot s'ha de saber perdre"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/a09gPiGaWL“
Segons Trias, el president a l’exili “és prou intel·ligent per saber què ha de dir i què no”, i el procés forma part de la dinàmica interna habitual d’un partit polític.