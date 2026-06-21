Jordi Martí apel·la a la unitat a Junts per Barcelona després de guanyar les primàries
- L'alcaldable de Junts s'ha fixat com a objectiu “guanyar les eleccions” municipals del 2027 a Barcelona
- L’actual líder municipal s’imposa amb el 40,29% dels vots en una votació amb una participació del 67,24%
Jordi Martí Galbis ha estat escollit cap de llista de Junts per Barcelona a les eleccions municipals del 2027 després d’imposar-se a les primàries amb el 40% dels vots.
El procés ha registrat una participació destacada del 67,24%, amb 628 votants d’un cens de 934, fet que el partit ha valorat com una mostra d’implicació de la militància. Per darrere han quedat Pilar Calvo, Jaume Alonso-Cuevillas i Glòria Freixa, per aquest ordre.
Crida a la unitat per al nou cicle electoral
En les seves primeres declaracions després de la victòria a les primàries, Martí ha apel·lat a la cohesió interna, demanant a totes les sensibilitats de la formació “remar tots en la mateixa direcció” i treballar com “un sol equip”.
“🗳️ Jordi Martí reclama a @JuntsXCat remar "en la mateixa direcció" per tornar a guanyar les eleccions a Barcelona | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 21, 2026
➕ Info a https://t.co/9GcrUF8YpZ pic.twitter.com/2dzCUdGfLl“
El candidat ha deixat clar que l’objectiu immediat és començar a preparar la cita electoral: “A partir de demà comença la campanya” i que el seu objectiu és guanyar les eleccions
Continuïtat amb el projecte de Trias
El nou líder municipal ha reivindicat el llegat de Xavier Trias, que li havia donat suport durant el procés, i ha defensat la continuïtat del projecte polític de Junts a la ciutat.
Martí ha recordat que la candidatura de Trias va ser la més votada a les municipals del 2023, reforçant la idea que el partit té opcions reals de tornar a guanyar. “No hi ha cap raó per la qual Junts per Barcelona no puguem assolir una victòria electoral”, ha sostingut.
Equilibri entre direcció nacional i autonomia local
Durant la campanya, Martí ha reivindicat la capacitat de l’agrupació de Barcelona per decidir la seva candidatura, tot i mantenir la tradició de consens amb la direcció nacional.
En aquest sentit, s’ha mostrat convençut que rebrà el suport del partit i del seu líder, Carles Puigdemont, malgrat les diferències inicials sobre la confecció de la llista.
Resultats i lectura interna del partit
Martí s’ha imposat per davant de Pilar Calvo (29,30%), Jaume Alonso-Cuevillas (18,63%) i Glòria Freixa (11,15%), amb un petit percentatge de vot en blanc.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qualificat el procés com un exercici de “radicalitat democràtica” i ha subratllat el paper de la militància com a “cor i ànima” del partit.