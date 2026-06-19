Junts decideix el seu alcaldable a Barcelona en unes primàries obertes
- Les bases de Junts escullen entre Martí, Calvo, Freixa i Cuevillas el candidat a Barcelona en unes primàries sense pactes previs
- Els candidats arriben a les primàries dividits pel rol de Puigdemont i amb la mirada posada al PSC
Junts per Catalunya afronta aquest cap de setmana un moment clau amb les primàries per escollir el seu candidat a l’alcaldia de Barcelona.
La votació comença dissabte i s’allargarà fins diumenge a les 19 h, quan es coneixeran els resultats provisionals, que no seran definitius fins al 23 de juny. El procés arriba en un context de redefinició interna del partit a la capital catalana.
Quatre aspirants amb perfils diversos
La militància haurà de triar el relleu de Xavier Trias, guanyador de les darreres municipals a Barcelona, entre quatre candidats que han superat el llindar del 20% d’avals: el regidor Jordi Martí, la diputada al Congrés Pilar Calvo, la diputada i membre de la Mesa del Parlament Glòria Freixa i l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas.
Martí reivindica continuïtat Trias
El primer a reunir els avals va ser Jordi Martí, que compta amb el suport de l’exalcalde Xavier Trias i defensa la seva gestió al capdavant de la federació barcelonina. Martí ha fet bandera de la continuïtat del projecte municipal i s’ha mostrat convençut que el guanyador rebrà el suport de la direcció del partit, inclòs el seu líder, Carles Puigdemont, malgrat les diferències inicials sobre la candidatura.
Calvo obre la porta a pactes
Per la seva banda, Pilar Calvo s’ha posicionat com una candidata de consens i transversal. Segona en aconseguir els avals, ha defensat la necessitat de reforçar la unitat interna i ha admès haver ofert acords a algun dels seus rivals, sense concretar-ne el nom.
La diputada compta amb suports rellevants dins del partit i és considerada propera a l’entorn de Puigdemont.
Freixa reivindica perfil institucional
La diputada Glòria Freixa, actual secretària primera de la Mesa del Parlament, es presenta com una candidatura amb un fort perfil institucional i experiència parlamentària.
En la cursa interna, ha defensat un projecte de ciutat alineat amb el discurs polític i estratègic del partit, amb l’objectiu de reforçar la presència de Junts a Barcelona.
Cuevillas i una candidatura amb pes jurídic
L’advocat Jaume Alonso-Cuevillas aporta una trajectòria destacada en l’àmbit jurídic i polític dins de l’entorn de Junts. La seva candidatura representa una aposta per un perfil amb pes tècnic i coneixement legal, en un moment en què el partit busca redefinir el seu lideratge municipal.
Cuevillas ha revelat al Cafè d’idees que ha rebut pressions per retirar-se de la cursa electoral. “A mi m'han demanat que em retiri, gent de la direcció del partit”, ha afirmat, tot assegurant que no pensa fer un pas enrere si no és el president Carles Puigdemont qui ho demana directament.
Segons el calendari intern de Junts, diumenge al vespre es notificarà el guanyador o guanyadora provisional de les primàries, que es confirmarà el dimarts 23 de juny.