Què són, realment, els aliments ultraprocessats?
No se n'ha parlat prou
- Els cuiners Maria Nicolau i Jordi Vilà posen al centre els límits dels aliments ultraprocessats, tan presents a les nostres vides
- 5 curiositats que potser no saps del Mundial 2026
Fa temps que el concepte d’aliment ultraprocessat forma part del nostre dia a dia. Alguns plats preparats, la brioixeria industrial, les begudes energètiques o les patates de bossa amb aromes són només alguns exemples de productes que s’han integrat plenament tant en els nostres hàbits com als prestatges dels supermercats. Segons la Generalitat de Catalunya, un aliment ultraprocessat és aquell que “s’ha elaborat industrialment, sovint amb molt poca matèria primera, i que conté additius i substàncies afegides”. La definició, però, continua generant debat. Així ho defensa la cuinera i divulgadora Maria Nicolau al programa No se n’ha parlat prou: “No està clar què és un ultraprocessat i què no. És més una qüestió procedimental, de com s’han transformat els ingredients fins a ser irreconeixibles pel paladar.”
“El problema no és menjar precuinat durant una època de la teva vida“
Els menjars precuinats
L’autora del llibre Cuina! O barbàrie també es refereix específicament als menjars precuinats, uns productes que sovint són objecte de crítiques. “El problema no és menjar precuinat durant una època de la teva vida, ens han alimentat a tots, però això dura el què dura”, afirma. Segons Nicolau, aquest tipus d’alimentació acostuma a aparèixer en moments marcats per la provisionalitat, però desapareix quan la vida es consolida i s’estabilitza: “Hi ha una certa cuina que apareix quan marxa la sensació de provisionalitat. Té molt a veure amb la sensació de llar.”
La importància de llegir les etiquetes
Per la seva banda, Jordi Vilà, cuiner i fundador del restaurant Alkimia, guardonat amb una estrella Michelin, i propietari de la botiga de menjars preparats Va de Cuina, defineix un ultraprocessat com un aliment que “porta més de 5 o 6 ingredients ja preparats”. Tot i això, diferencia aquesta categoria dels productes que incorporen ingredients potencialment perjudicials per a la salut, com ara substàncies cancerígenes, i defensa que és possible elaborar ultraprocessats de manera saludable.
“Hi ha etiquetes que porten alguna ‘e’, que a vegades és algun registre europeu“
El cuiner també insisteix en la importància de llegir les etiquetes dels productes per evitar alarmismes innecessaris. “Hi ha etiquetes que porten alguna ‘e’, que a vegades és algun registre europeu”, recorda. Al mateix temps, es mostra crític amb els interessos de la indústria alimentària i de les grans cadenes de distribució: “La indústria alimentària o algú que tingui algun súper no es preocupa per la teva salut, perquè són negocis.” Una realitat que, segons ell, té conseqüències a llarg termini: “T’imagines anar a un hospital i que ningú es preocupés per la teva salut? I, en canvi, estem ingerint constantment microcontaminants que després deriven en despesa hospitalària.”
El debat sobre els aliments ultraprocessats segueix obert. La qüestió central és que el seu consum ha augmentat en un 21% els darrers 30 anys a Espanya, i que els experts n’associen el consum habitual amb les malalties cardiovasculars i una mortalitat prematura. Jordi Vilà considera que no serà possible regular-los: “La gent no cuina. Tal com anem, la gent cuinarà?”.