Pere Arquillué, actor: "Em van trucar dues vegades per fer 'La casa de papel' i els vaig dir que no"
- L'intèrpret Pere Arquillué relata les dificultats de compaginar audiovisual i teatre a Cinema de mercat
L'actor Pere Arquillué s'ha sincerat sobre les dificultats de compaginar el teatre i l'audiovisual al programa Cinema de mercat, presentat per Pep Prieto a La 2Cat. Els intèrprets, explica, sovint han de rebutjar les ofertes de cinema i sèries perquè no poden encaixar els rodatges amb la cartellera del teatre.
"Quan vaig començar, al teatre et deien: 'D'aquí a tres mesos, Pere, farem una producció, t'hi apuntes?", ha expressat Arquillué, mentre que el cinema tancava les produccions amb "un any i mig" d'antelació. "Ara això s'ha girat", ha assegurat l'actor: "Les televisions et diuen: 'D'aquí a 15 dies comencem una producció." "Jo què faig? Tanco el Romea?", ha afegit.
“Això forma part de la feina“
Arquillué ha explicat que aquesta dificultat per quadrar agendes li ha suposat perdre algunes produccions importants. "Em van trucar dues vegades per fer La casa de papel i els vaig dir que no", ha confessat. L'intèrpret ha assegurat que "al final, això forma part de la feina".
Arquillué reivindica l'audiovisual català
L'actor també ha expressat a Cinema de mercat que ja no es fan produccions en català com les d'abans. "Hem anat una mica enrere amb el tema de la ficció aquí a casa nostra", ha assegurat. Segons defensa, "no s'ha acabat de donar el tomb que s'hi podria haver donat, inclús per exportar i portar sèries a fora".
“Em costa més de memoritzar els textos en castellà“
Preguntat pel paper de les plataformes en streaming, i la seva possible contribució a l'audiovisual en català, Arquillué creu que "és un camí a treballar i a explorar, a millorar i a amplificar". Ell mateix ha explicat que ha treballat per plataformes en produccions sempre en castellà: "Em defenso, tot i que la meva llengua és el català i com jo més bé em sento treballant, sense dubte, és en català." "Em costa més de memoritzar els textos en castellà", ha afegit l'actor.
“Amb la càmera no m'he sentit mai del tot còmode“
Arquillué també ha explicat que on més còmode se sent és a sobre d'un escenari. "Igual que al teatre em sento 110% còmode, amb la càmera sempre he tingut certes dificultats", ha assegurat. "Amb la càmera no m'he sentit mai del tot còmode", ha insistit. De fet, ha confessat que ell no es veu a la pantalla gran quan fa cinema: "Em costa molt de veure'm, no em veig pràcticament."
Els seus inicis a la televisió
Si amb el cinema té més inconvenients, Arquillué ha explicat que amb les sèries de televisió és diferent. "Una sèrie llarga com La Riera, que agafes un to o una manera de fer que és còmoda; al cap d'un temps sí que t'hi veus", ha expressat.
De fet, el seu primer paper important a la pantalla petita va ser Arnau, una sèrie estrenada l'any 1995 a TV3. L'actor barceloní ha recordat que es va rodar en cel·luloide i que "és la producció més àmplia que s'ha fet mai". "Només d'extres hi havia dies que venien 300 persones més 150 cavalls", ha rememorat. De fet, Arquillué encara recorda que va haver d'aprendre a muntar a cavall: "Em va ensenyar una gitana a Terrassa."
“No s'acaba d'apostar bé pel món de la ficció“
Per això, l'intèrpret reivindica tornar invertir en ficcions en català de qualitat i amb pressupost: "Ens hem quedat una mica massa locals i penso que no s'acaba d'apostar bé pel món de la ficció."