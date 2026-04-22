De la ficció a l’entreteniment: Peter Vives encapçala 'Rescat' amb una carrera artística consolidada

- Així funciona Rescat, el nou concurs de La 2Cat sobre llengua catalana
Peter Vives s’atreveix amb un nou registre: presentar el concurs 'Rescat' de La 2Cat. L’actor s’ha guanyat un lloc destacat en el panorama audiovisual català i espanyol gràcies a una trajectòria polifacètica que abraça televisió, cinema i teatre. La seva carrera artística va començar amb una participació en la pel·lícula “Amb el 10 a l’esquena” (2004) i va cridar l’atenció internacional amb el seu paper a “The Cheetah Girls 2” (2006).
Sobre aquest canvi, l’actor ha explicat: “No m’hauré d’aprendre guions, no he de crear un personatge, no faré nits… M’ho estan posant molt fàcil. La pregunta és per què no he fet aquest pas abans.”
Des de llavors, ha compaginat cinema en diferents llengües amb multitud de rols televisius i teatrals. Uns dels punts clau que el va fer conegut en l'àmbit estatal va ser la seva participació en la sèrie 'Águila Roja', produïda per RTVE per a La 1, on va interpretar el capità Patrick Walcott.
Rescat, el concurs lingüístic diari de La 2Cat
Rescat és el nou concurs d'entreteniment lingüístic diari de La 2Cat. Cada episodi de 45 minuts reuneix tres concursants que s'enfronten a sis proves encadenades de vocabulari, ortografia, creativitat i rapidesa. La mecànica avança per fases: els punts acumulats durant les primeres proves determinen la classificació fins arribar a la quarta, moment clau en què s'elimina el tercer classificat. Algunes proves exigeixen reacció immediata; d'altres demanen reflexió i càlcul, de manera que els concursants han d'adaptar constantment la seva estratègia.
A partir d'aquí, tot es converteix en un duel. La cinquena prova decideix quin dels dos finalistes accedeix a la gran final i s'enfronta a L'anagrama ascendent: un joc de dificultat creixent on només qui completa totes les paraules s'endú el pot, que és acumulatiu i creix programa a programa si ningú el guanya.