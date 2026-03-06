Víctor Font obre la porta als precandidats: "Estan més que benvinguts"
- El candidat a la presidència del Barça acusa Laporta de mentir per dir que ha "salvat" el club
- Font assegura que amb ell de president tornaran a guanyar Champions perquè es podran inscriure jugadors
El candidat a la presidència del Barça, Víctor Font, ha obert la porta a les precandidatures de Marc Círia i Xavi Vilajoana que donin suport a "Nosaltres". "Tenen el mateix diagnòstic de la situació i que volen un Barça diferent, estan més que benvinguts" els ha convidat després que s'hagin quedat fora de la cursa electoral per no reunir les signatures necessàries.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Font assenyala que a la seva candidatura hi ha molta "diversitat" amb gent de base i personalitats com Jaume Guardiola o Eloi Planes: "Volem aglutinar a tothom, 'Nosaltres' és tot el barcelonisme, també els laportistes".
"☕ @victor_font obre la porta de @NosaltresFCB als precandidats que s'han quedat fora de la cursa electoral
🗣️ "Nosaltres no és Víctor Font. Nosaltres és tot el barcelonisme, també els laportistes"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/fLOYa0WRSg“
Font també ha aprofitat l'entrevista per demanar a l'Ajuntament de Barcelona que obri la graderia nord pel dia de les eleccions el pròxim 15 de març. "Necessitem un Camp Nou ple de socis i sòcies", ha reclamat fent una crida a una alta participació, mentre que ha criticat que no s'hagi permès el vot per correu ni el vot electrònic.
Continuïtat de Flick sense Deco i retorn de Messi
Les principals promeses de Víctor Font és que si guanya les eleccions a la presidència el Barça tornarà a guanyar Champions després d'11 anys i que refaran el vincle de Leo Messi amb el club. El candidat argumenta que ara l'equip guanya "de forma cojuntural" però que cal fer les reformes necessàries perquè ho faci "de forma estructural": "perquè podrem inscriure jugadors per complementar els nanos de la Masia i donar al Flick el que necessita".
"☕ @victor_font assegura que si ell és president el Barça guanyarà la Champions perquè podran "inscriure jugadors"
🗣️ "No va que entri la piloteta de forma conjuntural, sinó de forma estructural"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/hxvK40N5Ax“
L'aposta de Font és que continuï l'entrenador Hansi Flick a la banqueta, malgrat s'hagi posicionat a favor de la candidatura de Joan Laporta. Aquest suport al seu contrincant ho justifica perquè "el seu agent és íntim de l'expresident", però garanteix la seva continuïtat si ell guanya.
"☕ @victor_font creu que Flick dona suport a Laporta perquè "el seu agent és íntim de l'expresident"
🗣️ "Li han explicat el seu Barça, el Barça de pocs, però el Barça és de tots"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/PuKaB0nJCn“
Però a qui no volen des de 'Nosaltres' és al director esportiu, Deco. "Necessitem professionals que no siguin càrrecs de confiança del president o l'excunyat del president, perquè dona poca estabilitat", ha defensat.
L'altre proposta de la candidatura de 'Nosaltres' és el retorn de Leo Messi. "Hem volgut que la seva gent i ell coneguessin el projecte que tenim pensat per Leo Messi. Ens fa molta il·lusió restituir aquesta trencadissa", ha apuntat Font, que consisteix en oferir-li la presidència d'honor del club, un contracte de patrocini i si es veu capacitat que jugui uns últims partits abans de retirar-se.
"☕ @victor_font culpa Laporta de la marxa de Messi del Barça
🗣️ "Hem volgut que la seva gent i ell coneguessin el projecte que tenim pensat per Leo Messi. Ens fa molta il·lusió restituir aquesta trencadissa"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/mkxMFePVDQ“
Per últim, als socis del Barça Font els ofereix un pla de fidelització perquè tinguin descomptes en els abonaments si assisteixen al 80% dels partits: d'un 50% el segon any i d'un 75% el tercer any.
Acusa Laporta de "mentir"
El candidat a la presidència acusa a Joan Laporta de mentir per dir que ha "salvat" el club amb la reducció del deute. "Dir que el deute s'ha reduït és una mentida", li ha retret, i ha explicat que cal sumar-hi la reforma del Camp Nou que s'ha elevat fins a 2.500 milions d'euros en total.
"El risc de perdre el control del club és més viu que mai", ha assegurat Font. Ha posat d'exemple un article del New York Times que "parla del club més endeutat del món".
"☕ @victor_font acusa Laporta de mentir per dir que ha "salvat" el Barça
🗣️ "Dir que el deute s'ha reduït és una mentida. El risc de perdre el control del club és més viu que mai"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/U17Z9NA4dO“
Del mandat de Laporta, Font també l'acusa d'haver "venut parts del club a gent que passava pel carrer" a través de les palanques. "Ens hem d'associar amb Netflix i Disney per fer un negoci, no amb Vestigia o Libero", ha apuntat. Segons ell, el Barça s'ha d'associar amb "empreses de prestigi" i ha assenyalat que Vestigia és "un trast opac de Xipre" i que New Era Visionary Club és un "coworking als Emirats on al capdavant hi ha un moldau amb problemes amb la justícia al seu país per frau immobiliari".
També ha carregat que es seleccionés a Limak per les obres del Camp Nou, una empresa que segons Font "sense experiència en construcció d'estadis" i que els els tècnics "van dir que era la pitjor".
Des de la candidatura 'Nosaltres' critiquen que la presidència de Laporta ha comès "males pràctiques" com les comissions pagades a Darren Dein pel patrocini de Nike. Font espera que no es tradueixin en delictes perquè "judicialitzar el club és el pitjor que li pot passar al Barça".
"☕ @victor_font @NosaltresFCB assenyala males pràctiques de Laporta per les comissions o les obres del Camp Nou
🗣️ "Tant de bo no hagi comès cap delicte. Judicialitzar el club és el pitjor que pot passar al Barça"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/FRnCnNgiJc“
Font també ha destacat que si és escollit trencarà el contracte de patrocini amb el Congo perquè considera que és "una dictadura que vulnera els drets humans".