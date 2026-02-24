Laporta creu que hi ha "desestabilitzadors de dins" darrere la denúncia del soci del Barça
- El president sortint del Barça reivindica el suport de Hansi Flick a la seva precandidatura
- Proposa un partit d'homenatge i una estàtua a Leo Messi
El president sortint del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha vinculat la denúncia que ha rebut a l'Audiència Nacional per part d'un soci amb el procés electoral. "Això vol embrutar no només la imatge meva, sinó també la imatge del club i unes eleccions", ha afirmat. Pel precandidat a la presidència del Barça "és una jugada fosca i bruta" que li ha recordat als obstacles per inscriure a la Lliga el fitxatge de Dani Olmo. Ho ha adscrit a "gent de fora", però també "amb alguns desestabilitzadors de dins que els pot la seva ambició personal".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Laporta confia que el jutge Santiago Pedraz no admeti a tràmit la denúncia i avança accions legals contra el que ha titllat de "calúmnies" i "injúries". "No podrà quedar dins de la impunitat", ha confirmat.
El fins ara president del Barça ha contestat les peticions de transparència dels altres precandidats a les eleccions del club. "Com volen que sigui transparent davant d'una mentida?", els ha interpel·lat. Laporta els ha criticat que utilitzin aquest cas per recriminar la junta sortint: "La transparència ja la tens, és fals"
Reivindica el suport de Flick a la seva precandidatura
Davant de les eleccions del Barça del pròxim 15 de març, Laporta ha defensat que la continuïtat de Hansi Flick està garantida amb la seva reelecció. "Per la relació que tenim, se sent més a gust si continuo de president, ja ho ha dit ell públicament", ha insistit. "Ahir va venir a la presentació del llibre, això queda més que entès", ha agraït sobre el suport de l'entrenador a la seva precandidatura amb la seva presència en la conversa per presentar el llibre 'Així hem salvat el Barça'.
El fins ara president blaugrana critica que els altres candidats facin promeses de fitxatges en aquest tram de la temporada i ho qualifica com "una proclama electoralista que no té contingut". "És un brindis al sol. Totes aquestes històries són només per captar algun vot, però no és seriós", ha assegurat.
Partit d'homenatge i estàtua a Messi
En el balanç de la seva presidència, Laporta ha destacat que en la darrera temporada es va reduir el deute en 90 milions d'euros i que ara el deute bancari se situa en els 600 milions. També ha defensat l'actuació de la seva junta per reduir un deute global que va assolir els 1.300 milions d'euros.
"Ens vam trobar el pitjor moment de la història del Barça", ha opinat fent referència a les presidències de Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu. Tot i això, considera que s'ha revertit la situació econòmica i esportiva que va heretar: "Podem dir amb orgull que ho hem aconseguit".
El president sortint del club blaugrana també ha reivindicat que van "a bon ritme" les obres del nou Camp Nou i sosté que quan estigui a ple rendiment permetrà continuar reduint el deute. Segons el calendari d'obres, la previsió és que els dos nivells s'obrin quan l'Ajuntament de Barcelona ho permeti, que la construcció del tercer nivell es completi entre finals del 2026 i principis del 2027, i que la corona de l'estadi es finalitzi a finals del pròxim any. "En una obra d'aquesta magnitud es poden produir molts imponderables", ha apuntat.
Sobre la qüestió de Messi, Laporta ha assenyalat que vol que se li faci un partit d'homenatge i una estàtua. "Messi ha donat molt Barça", ha defensat. Davant un possible retorn com a jugador perquè es jubili al club blaugrana, ha emfatitzat que ja es va intentar l'any 2023 i que va preferir marxar a l'Inter de Miami.