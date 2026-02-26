Milionari i trotskista: la història del productor audiovisual Jaume Roures
- Jaume Roures, un dels empresaris audiovisuals més importants del país, va néixer al barri del Raval i va ser adoptat
Al punt on es creuen el carrer Sant Ramon i Sant Pau, ben a prop de la Filmoteca de Catalunya i al cor del barri del Raval, fa un parell de segles que hi resisteix el Bar Marsella. Un dels establiments més icònics de Barcelona, l’han freqüentat celebritats com Hemingway, Dalí o Picasso. Precisament en aquesta cantonada, al pis de sobre el bar, va passar-hi part de la infantesa un dels productors audiovisuals de més èxit de casa nostra: Jaume Roures.
Una infantesa al "Barri Xino"
L’empresari va créixer en aquesta zona de Barcelona, llavors coneguda popularment com el “Barri Xino”, abans de ser adoptat per un matrimoni amb sis anys. Roures descriu aquests carrers com un “barri amb moltíssima vida, obrer, d’artistes i de prostitució”. Fill de mare soltera, afegeix, “una gran dona”, mai no ha volgut saber qui és el seu pare biològic. Els seus cognoms, Roures i Llop, són els de la seva mare biològica.
“He estat tota la vida un militant, i espero morir-me militant“
La vida actual de Jaume Roures ha fet un gir complet respecte als seus orígens humils. El productor és un dels cofundadors de l’imperi mediàtic més important d’Europa, Mediapro. Ha produït pel·lícules per a Woody Allen i Fernando León de Aranoa, entre molts d’altres. Actualment, està vinculat a la branca de creació de continguts audiovisuals d’Abacus. La seva vida ha canviat, però la seva ideologia trotskista es manté intacta: “He estat tota la vida un militant, i espero morir-me un militant”.
Descobrir la militància
L’empresari va passar per La Model més d'un cop per la seva vinculació als moviments obrers durant la transició democràtica. Els inicis de la seva militància, explica, se li van fer relativament naturals: "Vaig començar a treballar als 12 anys, en una ciutat de merda, en una Barcelona on estava tot controlat." El productor va començar, d’adolescent, a participar a Comissions Obreres. El primer cop que va ingressar a la presó va ser amb tan sols 18 anys. Part d’aquest compromís obrerista ve del seu pare adoptiu, Joaquim Forcadell, qui era exmilitant del PSUC i una persona molt compromesa amb els seus principis.
“Ens aprofitem de què hi ha escoles, autopistes, hospitals... Alguna mena de retorn hem de donar“
Als 76 anys, Jaume Roures continua creient en la responsabilitat social: “Naixem i, tot això, ja està fet. Ens aprofitem de què hi ha escoles, autopistes, hospitals... Alguna mena de retorn hem de donar.” El productor escull donar forma a aquesta responsabilitat a través de les pel·lícules i els documentals i, en el seu cas, amb la construcció de 355 pisos socials.