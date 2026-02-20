Aina Vidal reconeix que els Comuns estudien topar el preu de compra d'habitatge
- La portaveu dels Comuns al Congrés descarta la iniciativa de Rufián i que "en termes numèrics, no s'aguanta per enlloc"
La portaveu dels Comuns al Congrés, Aina Vidal, ha afirmat que el seu partit estudia alguna fórmula per topar també els preus de compra dels habitatges per acabar amb l'especulació en la compravenda. "Ho estem estudiant, com frenem l'especulació, i això aborda el lloguer i la compra", ha reconegut.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Vidal ha admès que dins la formació discuteixen per taxar les compres de pisos perquè "no puguin vendre a un preu impossible", però que de moment no hi ha una proposta concreta.
L'acord dels Comuns amb el Govern pels pressupostos contempla un pacte per reformar la Llei d'Urbanisme perquè els municipis puguin frenar l'especulació en el mercat de lloguer d'habitatges, però deixa fora que els grans tenidors puguin comprar un edifici sencer i després revendre'l. Un aspecte que ha provocat les crítiques des del Sindicat de Llogateres.
La portaveu dels Comuns ha admès que els retrets de l'entitat "en part tenen raó", però ha apuntat que "aquesta llei té els límits que té per pactar amb el PSC, però és un avenç enorme".
La proposta de Rufián "no s'aguanta"
Sobre la proposta de Rufián que només es presenti una candidatura a l'esquerra del PSOE a cada província, Vidal ha criticat que "ell fa una reflexió que políticament és rellevant, però que en termes numèrics i científics no s'aguanta per enlloc".
La portaveu dels Comuns ha descartat la iniciativa de Rufián: "Ja ho ha dit el seu partit, no hi ha una proposta sobre la taula". Però Vidal sí que ha reiterat la invitació a Esquerra per unir-se en una candidatura conjunta.
La diputada ha assegurat que comparteixen "una part enorme" de l'anàlisi de Rufián sobre la mobilització de la ciutadania pels pròxims comicis. Però sobre aquesta unió de les esquerres, ha reivindicat que "el que vol fer Rufián es diu Sumar".
Nega una reedició de Sumar
Vidal ha descartat que l'acte d'algunes formacions d'esquerra d'aquest dissabte sigui una reedició del paraigua de Sumar, sinó que serà "més sòlid i més estable". "Aquests quatre anem junts. Era necessari que ens poséssim en peu d'igualtat", ha afirmat en referència a Sumar, Más Madrid, Comuns i IU.
"Volem ser més, però no menys", ha afegit la líder dels Comuns i ha desitjat que en l'acte de dissabte també hi participés Podem, qui ja ha negat la seva presència, així com d'altres formacions com Equo o Compromís. Ha assegurat que les converses amb Podem mai s'han aturat i considera que el trencament no és "irreversible".
Preguntada sobre l'absència de Yolanda Díaz a l'acte de presentació de la coalició, Vidal ho ha justificat perquè "és un moment pels partits i per fer els passos bé". Malgrat les peticions d'IU perquè no repeteixi com a candidata, ha defensat que Díaz "s'ha guanyat el dret a pols" per decidir si vol ser-ho i que els partits també hauran de decidir-ho democràticament. Per a Vidal: "S'ha guanyat com a mínim, que la puguem respectar i escoltar".
Sobre els pronòstics de la coalició, Vidal s'ha mostrat optimista respecte les pròximes eleccions malgrat les enquestes: "Estem fermament convençudes que el 2027 podem guanyar i podem tornar a reeditar un govern d'esquerres".