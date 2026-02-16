Enlaces accesibilidad
Ordeig confia aixecar les restriccions per dermatosi nodular la setmana vinent

  • El conseller d'Agricultura anuncia que aviat es podrà donar "per extingit aquest nou focus"
  • Envia un missatge de calma per la detecció de casos de pesta porcina africana fora del radi inicial
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha pronosticat que divendres de la setmana vinent es puguin aixecar les restriccions pel brot de dermatosi nodular contagiosa que manté immobilitzades a mil granges de Catalunya. "Si tot va bé, podrem donar per extingit aquest nou focus", ha confiat el titular d'Agricultura.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Ordeig ha explicat que "pràcticament tota la cabana de vaca de llet de Catalunya està vacunada" i ha reivindicat que s'ha fet "en un temps rècord".

Positius de pesta porcina africana fora del radi

Pel que fa als dos positius de pesta porcina africana de dos senglars fora del radi de seguretat, el conseller ha enviat un missatge de calma i tranquil·litat. "No és una bona notícia, però era previsible", ha assegurat.

Òrdeig ha explicat que els esforços s'havien dedicat a blindar la zona nord per evitar que s'escapessin senglars infectats cap a l'interior de Catalunya i que es podia preveure que n'arribessin cap al sud al Papiol i Molins de Rei. En aquest sentit, ha destacat que aquests dos municipis se sumen a les localitats amb restriccions al medi natural.

El conseller ha demanat la col·laboració ciutadana per combatre la pesta porcina africana. "Si troben un senglar mort és trucar al 112. No anar al medi natural, no manipular el que instal·len els agents rurals i no donar menjar als porcs senglars", ha instat.

