On i quan veure 'Gran Tonino', el nou programa d'entrevistes i música de La 2Cat
Gran Tonino
- Convidats estrella comparteixen les cançons que han marcat els moments més importants de la seva vida
- Nina i la pianista Laura Andrés condueixen un programa musical d'entrevistes a La 2Cat
Nina i la pianista Laura Andrés obren les portes del club de jazz Gran Tonino, un programa d’entrevistes que proposa un viatge íntim per la trajectòria vital dels seus convidats a través de les cançons que han marcat les seves vides. Amb la veu de Nina i el piano en directe de Laura Andrés i sota el lema 'La playlist de la teva vida', cada conversa es converteix en una experiència emocional on música i paraula van de la mà.
L’estrena arriba aquest 13 de gener a La 2Cat i a RTVE Play.
Jordi Basté, primer protagonista
En aquesta estrena de temporada, Gran Tonino compta amb un padrí de luxe: Jordi Basté, presentador del programa Pla seqüència. Acostumat a preguntar, el líder de la ràdio matinal canvia de rol i es deixa portar en una conversa propera i reveladora, guiada per melodies plenes de records.
L’entrevista arrenca amb ritme de soul i ens transporta a una infantesa marcada pel cinema de barri i els primers vinils de Chicago i Culture Club. Però més enllà de la nostàlgia, Basté confessa la seva devoció absoluta per James Taylor i explica com Bona nit, d’Els Pets, s’ha convertit en el vincle musical que l’uneix amb les seves filles.
Més convidats
Gran Tonino és un programa emotiu i sorprenent que convida l’espectador a descobrir quines cançons han estat la banda sonora dels moments més importants de la vida dels seus convidats. Al llarg de la temporada hi passaran veus destacades de la cultura contemporània, com Carla Simón, primera directora catalana a guanyar l’Os d’Or de Berlín, o Leticia Dolera, actriu, directora i guionista, una de les veus més potents i influents del panorama cultural actual; o Vicky Peña, actriu de referència i gran dama de l’escena teatral catalana, entre moltes altres personalitats rellevants.