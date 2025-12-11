Enlaces accesibilidad
Globus aerostàtics: d'Igualada al món

Un dels globus dissenyats a Ultramagic. RTVE Catalunya
RTVE Catalunya

Els globus aerostàtics van ser els primers vehicles d'aviació de la història. El seu desenvolupament va marcar l'inici de la conquesta del cel per a la humanitat. Els primers models es van originar a la França del segle XVIII, on els germans Montgolfier van llançar el primer tripulat el 1783. La seva utilitat ha estat molt ampla: exploració, espectacle, ciència i guerra.

Aquest mitjà de transport ha patit una transformació dels usos al llarg del temps. En les últimes dècades, ha viscut un renaixement en els àmbits turístic i esportiu. En aquest context, a l'empresa Ultramagic, ubicada a Igualada, s'ha transformat en un referent mundial de la seva producció. La reportera Mireia German, d'Aquí la Terra, visita la companyia per descobrir tot el treball que hi ha darrere dels globus des de fa 40 anys.

L'elaboració d'un embolcall de globus aerostátic

Una de les encarregades de preparar els embolcalls dels globus teixeix la tela. RTVE Catalunya

Confecció de l'embolcall

Consol Cid, teixidora, és una de les encarregades de teixir les teles. Per preparar-les ha de tenir molta cura: "Has de cosir molt bé, has d'estar molt atenta perquè tot surti bé quan provin el globus, tot quedi bé i pugui volar bé". A més, també comenta que aquesta professió no interessa les noves generacions perquè "la gent jove vol altres coses".

Has d'estar molt atenta perquè tot surti bé

Però, abans de fer les costures, cal tenir el disseny. A Ultramagic hi ha un departament encarregat d'això. Hi ha una gran varietat de colors entre els quals escollir, a més de les mides dels globus. Fins i tot hi ha formes especials que fan que cadascun tingui una història pròpia.

El trenat

A les cistelles, el lloc on van els passatgers, poden ser individuals o fins a 32 places. Les seves parets estan fetes de llong, mèdula i manila. Cistellers de professió van ensenyar a fer el trenat a aquesta empresa d'Igualada.

El material s'ha de mullar en aigua primer en unes piscines entre 6 i 8 hores. D'aquesta manera, es pot manipular millor. Perquè es transformi en la cistella, es treballa en tres filaments, que es creuen entre ells. En total, la producció anual de globus aerostàtics se situa entre 80 i 100 unitats, de les quals el 80% es dedica a l'exportació.

