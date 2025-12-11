Globus aerostàtics: d'Igualada al món
- A l'empresa Ultramagic tenen més de 40 anys d'experiència en el disseny i la construcció de globus aerostàtics
Els globus aerostàtics van ser els primers vehicles d'aviació de la història. El seu desenvolupament va marcar l'inici de la conquesta del cel per a la humanitat. Els primers models es van originar a la França del segle XVIII, on els germans Montgolfier van llançar el primer tripulat el 1783. La seva utilitat ha estat molt ampla: exploració, espectacle, ciència i guerra.
Aquest mitjà de transport ha patit una transformació dels usos al llarg del temps. En les últimes dècades, ha viscut un renaixement en els àmbits turístic i esportiu. En aquest context, a l'empresa Ultramagic, ubicada a Igualada, s'ha transformat en un referent mundial de la seva producció. La reportera Mireia German, d'Aquí la Terra, visita la companyia per descobrir tot el treball que hi ha darrere dels globus des de fa 40 anys.
Confecció de l'embolcall
Consol Cid, teixidora, és una de les encarregades de teixir les teles. Per preparar-les ha de tenir molta cura: "Has de cosir molt bé, has d'estar molt atenta perquè tot surti bé quan provin el globus, tot quedi bé i pugui volar bé". A més, també comenta que aquesta professió no interessa les noves generacions perquè "la gent jove vol altres coses".
Però, abans de fer les costures, cal tenir el disseny. A Ultramagic hi ha un departament encarregat d'això. Hi ha una gran varietat de colors entre els quals escollir, a més de les mides dels globus. Fins i tot hi ha formes especials que fan que cadascun tingui una història pròpia.
El trenat
A les cistelles, el lloc on van els passatgers, poden ser individuals o fins a 32 places. Les seves parets estan fetes de llong, mèdula i manila. Cistellers de professió van ensenyar a fer el trenat a aquesta empresa d'Igualada.
El material s'ha de mullar en aigua primer en unes piscines entre 6 i 8 hores. D'aquesta manera, es pot manipular millor. Perquè es transformi en la cistella, es treballa en tres filaments, que es creuen entre ells. En total, la producció anual de globus aerostàtics se situa entre 80 i 100 unitats, de les quals el 80% es dedica a l'exportació.