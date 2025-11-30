Gaudeix de l'aromateràpia amb aquest ambientador natural de lavanda
- Coneix els múltiples beneficis de la lavanda i descobreix algunes de les seves curiositats
Heu sentit mai a parlar dels camps de lavanda a Brihuega? Conegut com la Provença espanyola, als afores del poble, unes 1.000 hectàrees són cultivades amb aquesta planta aromàtica tan coneguda i estimada arreu del món. Convertint-se, així, en un atractiu turístic, la producció d’aquests camps podria representar un 10% de la producció mundial de la lavanda.
Però aquest espectacle visual no és ni el millor ni l’únic avantatge de cultivar-ne: aquesta planta és coneguda per la seva aportació al món de la gastronomia, de la salut, del benestar i, per descomptat, de la perfumeria. La seva aroma és tan única i especial que ja a l’antiguitat es posava en els banys romans per purificar l’aire.
Íngrid Torreguitart, fundadora de Santulana Cosmètica, explica a Va de Verd com fer un ambientador natural amb lavanda que no et podràs resistir a provar.
Un tresor aromàtic
L’ambientador de lavanda no només serveix per perfumar l’ambient, sinó que també ofereix beneficis aromaterapèutics i ajuda a dormir millor. El procés d’elaboració no és complicat. Només necessites alcohol, oli essencial de lavanda i aigua destil·lada. Si tens aquests ingredients, ja pots començar a posar fil a l’agulla!
Després d’omplir un terç d’un envàs amb alcohol, has d’afegir trenta gotes d’oli essencial de lavanda i acabar-lo d’emplenar amb aigua destil·lada. Cal deixar reposar uns quatre dies la barreja. Ja podràs ruixar els llençols, les cortines i, en general, la teva llar amb aquest tresor aromàtic!
La lavanda a l’antiguitat
Els usos i aplicacions que se li dona a aquesta planta no és res nou, ja que civilitzacions antigues ja aprofitaven les seves propietats. Per exemple, a l’Antic Egipte era usat en el procés de momificació. Els romans preparaven saquets aromàtics i els col·locaven en els seus banys per purificar l’aire i per les seves propietats antisèptiques. Més tard, a la cort francesa de Versalles, es diu que Maria Antonieta l’usava com a perfum per distingir-se de la resta de cortesans.
Per què cultivar lavanda a casa?
A part de reduir l’estrès i ajudar a agafar el son, la lavanda té moltes altres propietats que ajuden a millorar el benestar, així com pot esdevenir un aliat fonamental de la cuina. Cultivar la lavanda no només suposa gaudir d’aquests beneficis, sinó que també és un cultiu relativament fàcil gràcies a la seva resistència.
Aquesta planta floreix a l’estiu en zones sobretot mediterrànies, d’on és originària. Així i tot, una humitat excessiva no li és bona, ja que prefereix sòls secs. Necessita diverses hores de sol directe al dia i un reg regular d’una vegada a la setmana. Ja ho veus, no tens excusa: és una opció ideal per tenir a casa!
