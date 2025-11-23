La malva, una planta molt polivalent
Si pensem en la malva, segur que ens ve al cap el to bonic que tenyeix les flors d’aquesta planta, la qual, val a recordar, dona nom al color. Molt coneguda per les seves propietats medicinals, la malva també és una gran aliada de la gastronomia, ja que les seves fulles es poden menjar tan crues com cuites.
El secret de moltes receptes culinàries
Des de fa segles, la malva s’empra a la gastronomia com a verdura crua o cuinada. Té un sabor bastant suau que la converteix en una opció ideal per preparar amanides, sempre que s’elimini el mucílag de les seves fulles. Es poden fer diverses receptes amb aquesta planta. A la cuina mexicana o l’àrab també s’utilitzen les seves fulles per donar a alguns dels seus plats un toc més especiat.
A Va de Verd, la cooperativa agrícola Eixarcolant proposa una recepta senzilla i ràpida per cuinar unes saboroses xips de malva. Per elaborar-les, cal netejar les fulles per eliminar el mucílag, tallar-les, posar-les al forn uns minuts i ja estan llestes per consumir.
La seva fama medicinal
“La senzilla flor de malva, infinites vides salva”. Aquesta bonica frase fa evident la vinculació de la malva amb la medicina. Ara bé, hi ha altres regions com Albacete i Murcia on es diu que “si et cures amb malves, mal vas”. Totalment antagòniques, dites com aquestes posen en relleu l’estreta relació que ha mantingut durant segles la malva amb la salut humana.
La fama medicinal de la malva és molt vella. Ja des del segle VIII aC, les seves fulles han sigut fonamentals en la fitoteràpia, la ciència a través de la qual els productes vegetals són usats amb finalitats terapèutiques. De fet, a l’antiguitat es creia que un suc d’aquesta planta evitava indisposicions al llarg de tot el dia.
Aquesta planta és molt rica en vitamines A, B1, B2 i C i té propietats hidratants, antiinflamatòries i digestives, entre moltes altres. De fet, es diu que el te de malva és una opció ideal per tractar les cremades després d’una llarga exposició al sol. Per tot això i més, es converteix en una planta molt beneficiosa per a la nostra salut.
Criar malves
L’expressió “estar criant malves” s’utilitza per referir-se de forma indirecta que algú està mort i enterrat. Aquesta expressió sorgeix de la relació entre el difunt i les flors que creixen al voltant de la tomba. Segles enrere, era freqüent trobar les tombes cobertes de malves, ja que és una planta silvestre que sol créixer en camins, camps i, en especial, cementiris.
Històricament, per tant, “estar criant malves” era una forma literal de descriure el fet d’estar enterrat, pel fet que estava cobert d’aquestes boniques flors. Si ens parem a pensar en el cicle de la vida i la connexió d’aquesta amb la mort i la naturalesa, aquesta frase expressa com inclús després de la mort es pot continuar nodrint la vida que ens rodeja.
