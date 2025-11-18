Recordes el 1970? Aquests són els 3 grans esdeveniments que van simbolitzar la transició a Espanya
- Entre la propaganda i el canvi, el 1970 és l'any de la visita del president dels EUA Nixon a Espanya, de la tragèdia aèria del Montseny i de Jesus Christ Superstar
- L'àvia del cantant de Love of Lesbian, Santi Balmes, creia que la música el convertiria en un drogoaddicte
L'any 1970 s'inicia una nova dècada en què el règim franquista comença a mostrar signes de debilitat. El NO-DO projecta la imatge d'una nació en progrés, però rere aquest retrat s'hi amaguen tensions polítiques, contradiccions socials i episodis que defineixen tota una dècada. El 1970 és l'any del famós procés de Burgos, un consell de guerra contra 16 membres d'ETA, l'any en què neix l'Educació General Bàsica, més coneguda com a EGB, i en què pleguen els Beatles i pugen per primera vegada a un escenari els Queen de Freedie Mercury.
Però també és l'any en què succeeixen 3 grans esdeveniments que simbolitzen aquest moment de transició que s'està començant a viure tant a nivell polític, com social i cultural. El president nord-americà, Richard Nixon, visita Franco, la muntanya de les Agudes (al Montseny) és notícia per una tragèdia aèria i a Londres s'estrena el musical Jesus Christ Superstar.
Nixon visita Franco
El 1970, el president dels Estats Units, Richard Nixon, visita Franco al Palau del Pardo, a Madrid, on mantenen una entrevista cordial. Nixon, acompanyat del senyor López Bravo, ministre d'Assumptes Exteriors, de Mr. Rogers, secretari d'Estat nord-americà, de Mr. Kissinger, el seu conseller, i dels ambaixadors dels Estats Units a Madrid i d'Espanya a Washington, es troba amb el dictador per intercanviar assumptes de gran interès comú pels dos paîsos.
El franquisme utilitza aquest succés com una mostra de reconeixement internacional, però darrere d'aquesta solemne trobada s'hi amaga un objectiu clar per part del president Nixon: assegurar els interessos nord-americans en plena Guerra Freda i avaluar el futur d'Espanya davant el progressiu declivi del dictador. Franco està a punt de morir i, enmig de les tensions geopolítiques i el perill del comunisme, els Estats Units pateixen per la incertesa de quina serà la situació a la península després de la mort del dictador.
La tragèdia aèria del Montseny
L'any 1970 el país viu el que avui dia encara continua sent el pitjor accident aeri de la història de Catalunya. La tragèdia succeeix a la muntanya de les Agudes, al massís del Montseny, on moren 113 persones que viatgen cap a la Costa Brava, la majoria de les quals són turistes britànics.
El NO-DO informa dels fets amb un to contingut i propagandístic, mostrant equips de rescat i declarant que "las fuerzas de socorro se pusieron en marcha tan pronto se conoció la noticia", però sense detallar la magnitud de la catàstrofe. Tot i que el noticiari del règim franquista emet les imatges de l'accident —algunes de les quals són absolutament explícites dels cadàvers— la voluntat del NO-DO és clara: minimitzar la tragèdia per no danyar la imatge turística d'una Espanya que vol mostrar-se moderna i segura i que, a més, aspira a convertir-se en una destinació turística ferma.
Jesus Christ Superstar
El món de la cultura viu els primers aires de canvi. El 1970 neix a Londres un fenomen cultural: el musical Jesus Christ Superstar, obra dels britànics compositors Andrew Lloyd Webber i Tim Rice, que el 1973 es converteix en una pel·lícula de gran èxit. L'òpera rock, que qüestiona la figura de Crist des d'una òptica contemporània i moderna, sacseja el món teatral i musical.
A Espanya l'obra no arribaria fins a mitjans de la dècada dels 70, poc abans de la mort del dictador, amb el compositor i cantant Camilo Sesto i la cantant i actriu Ángela Carrasco com a protagonistes, però el seu esperit ja simbolitza una obertura cap a noves formes d'expressió. El NO-DO la presenta amb prudència, destacant-ne la "vitalidad juvenil" i evitant qualsevol menció al seu caràcter polèmic o religiosament transgressor. I el 1976, ja amb Franco mort, mostra una versió més juvenil de l'obra. Amb Jesus Christ Superstar, una nova generació troba en la música rock una forma d'expressió i de llibertat i una via per qüestionar dogmes i tradicions, preludi del canvi cultural que vindria després de la mort del dictador.
Vols saber-ne més?
El 1970 és, en definitiva, un any de contrastos: el poder polític intenta mantenir un relat de fortalesa mentre la societat comença a obrir-se al món. Entre la visita de Nixon, la tragèdia aèria del Montseny i l'efervescència cultural, Espanya mira cap al futur sense saber encara que la dictadura viu els seus últims anys. Si vols saber-ne més, pots veure a RTVE Play Catalunya L'any que vas néixer, presentat pel periodista i locutor de ràdio Xavi Bundó, amb l'actriu Sílvia Bel i el cantant Santi Balmes.
Participa!
Prova aquest quiz amb esdeveniments d'aquest any i comprova quant saps del que va passar!