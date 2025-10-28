Montserrat Roig i Núria Espert, dues veus pioneres al feminisme televisiu
- L'escriptora Montserrat Roig va entrevistar l’actriu Núria Espert el 1978 al programa Personatges
- Recupera l'Arxiu de TVE amb mirada crítica al programaTemps enrere de La 2 Cat
L’arxiu de RTVE conserva moments imprescindibles per entendre la petjada feminista en la televisió catalana dels anys de la transició democràtica. Entre aquests documents destaca l’entrevista que Montserrat Roig va fer el 1978 a l’actriu Núria Espert dins del programa Personatges, un espai que es va convertir en una finestra crítica i aguda sobre la societat del moment.
“Potser ja és hora que les dones no fem distinció entre la vida i el treball“
Preguntes incòmodes?
Roig, escriptora i periodista de mirada sempre atenta, no dubtava a posar sobre la taula qüestions incòmodes. De fet, a Espert li va retreure, amb la seva franquesa habitual, el fet de no haver treballat mai amb directores.
"Les poques dones que fan direcció de teatre ja explicaria i faria normal el fet que mai n'hagi tingut una", responia l'actriu. "Igualment, la dona en el món de la direcció o la pintura potser encara no ha trobat la seva vena creativa", afegia. Unes declaracions que potser, sobten en l'època actual.
La conversa, de gran vigència, abordava ja temes com les noves masculinitats, el paper de les actrius i les cantants en la lluita feminista i la manca d’espais per a les dones dins la cultura. "Potser ja és hora que les dones no fem distinció entre la vida i el treball", apuntava la periodista.
Durant la conversa, també parlen de Catalunya. Espert considerava que "cap artista existeix si no està lligat a la seva terra i arrels". Encara que l'actriu va tenir molta feina a l'estranger, amb personalitats tan rellevants com Peter Brook, continua sentint-se arrelada al territori. "Ha estat un impuls extraordinari amb totes les possibilitats que se m'han donat", apuntaba l'intèrpret.
Aquest fragment, recuperat dels arxius d'RTVE, ens mostra com dues dones referents, cadascuna des del seu àmbit, van contribuir a obrir camins en un moment històric marcat per l’obertura democràtica però encara ple de mancances en matèria de paritat i igualtat després de la repressió franquista.