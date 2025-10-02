Garriga, sobre la Flotilla: "S'han prestat a ser escuts humans del terrorisme"
- El secretari general de Vox considera que Sánchez s'ha convertit "en un portaveu de Hamas"
- Ignacio Garriga, diputat al Parlament, promet "volar pels aires" la llei de l'avortament si arriba a governar
L'endemà de l'abordatge de desenes d'embarcacions de la Global Flotilla Summud per part d'Israel, Ignacio Garriga, secretari general de Vox, considera que el paper dels activistes és "un esperpent". "S'han prestat a ser escuts humans del terrorisme més diabòlic", ha criticat Garriga.
En una entrevista al 'Cafè d'idees', La 2 i Ràdio 4, el diputat de Vox al Parlament ha atacat el govern de l'Estat per "instrumentalitzar una guerra pels seus fins polítics". En aquesta línia, Garriga considera que Pedro Sánchez "s'ha convertit en un portaveu de Hamàs".
El representant de Vox rebutja "interpretar la política internacional", en referència a l'acord de pau proposat per Trump i Netanyahu: "L'acord, que el signin Israel, Gaza i la resta d'actors. Jo estic pels espanyols". Però, pel que fa al president del país hebreu, creu que defensa el seu país dels "atacs del 7 d'octubre".
Garriga, sobre la llei de l'avortament: "La volarem pels aires"
Preguntat per Gemma Nierga sobre la iniciativa de Vox a l'Ajuntament de Madrid d'informar les dones embarassades sobre un hipotètic "síndrome post avortament", el secretari general del partit defensa que se'n parli: "Quin problema hi ha en informar?".
I sobre la llei de l'avortament, aprovada al Congrés dels Diputats en aquesta legislatura, Ignacio Garriga ha promès "volar-la pels aires" si arriba a governar. "Venim a garantir la llibertat dels espanyols. Defensarem la vida des de la concepció fins a la mort natural", ha assegurat el polític.
Garriga defensa "il·legalitzar" Aliança Catalana
El secretari general de Vox admet que el seu partit coincideix amb Aliança Catalana "en certs temes" com la voluntat d'expulsar "immigrants il·legals" que "islamitzen el territori". Així i tot, afirma que difereixen "en un tema fonamental com és el nacional".
En aquest sentit, Garriga defensa il·legalitzar el partit que lidera Sílvia Orriols, amb qui admet que té una relació cordial "com la que haurien de tenir la resta de grups parlamentaris" amb ell. "No té sentit que formi part del taulell polític. Dediqui's a una altra cosa", ha suggerit a l'alcaldessa de Ripoll perquè "volem il·legalitzar partits que volen trencar unitat d'Espanya i volar pels aires la Constitució".