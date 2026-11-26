"Se'ns fa tard": clam urgent contra el sensellarisme
- 38 entitats reclamen mesures urgents per donar resposta a les més de 2000 persones que viuen al carrer a Barcelona
- La XAPSLL reclama accelerar la llei contra el sensellarisme i garantir l’accés a l’habitatge i als drets bàsics de les persones sense llar
Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Sense Llar, un centenar de persones s’han concentrat aquest dijous a la plaça Nova de Barcelona sota el lema “Se’ns fa tard. Ningú sense llar”.
L’acció ha estat convocada per les 38 entitats que integren la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL) amb l’objectiu de visibilitzar la situació de les persones que viuen al carrer i reclamar mesures urgents per garantir els seus drets. L’acte ha volgut posar l’accent en la necessitat de donar resposta a una problemàtica que afecta milers de persones a Catalunya.
Reclamen una llei per erradicar el sensellarisme
Les entitats han demanat accelerar l’aprovació de la futura llei catalana de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme, una reivindicació històrica del sector. Segons la XAPSLL, aquest marc normatiu ha de permetre disposar de recursos i serveis a tot el territori i garantir una protecció efectiva de les persones sense llar.
Les portaveus de la xarxa, Maite Mauricio i Carme Guasch, han recordat que “l’exclusió residencial no és una elecció individual, sinó el resultat de factors socials, econòmics i polítics que generen desigualtats i vulneren el dret a l’habitatge”.
Empadronament i habitatge, drets fonamentals
Durant la concentració, les entitats també han denunciat les dificultats que encara existeixen en molts municipis per accedir a l’empadronament sense domicili fix. Alerten que aquesta situació impedeix a moltes persones accedir a drets bàsics, serveis socials o tràmits administratius. “Sense documentació, moltes persones queden excloses dels drets més bàsics i veuen cronificada la seva situació d’exclusió”, han assenyalat.
A més, han reclamat mesures per corregir les disfuncions del mercat immobiliari i garantir l’accés a un habitatge digne, estable i adequat, independentment de la situació administrativa de cada persona.
Més de 2.000 persones dormen al carrer a Barcelona
Segons les dades del recompte mensual dels equips municipals d’atenció a persones sense llar de l’Ajuntament de Barcelona, actualment hi ha 2.190 persones dormint al carrer a la capital catalana. El 92% són homes i el 60% tenen entre 30 i 50 anys. La major concentració es localitza als districtes de Sants-Montjuïc, Sant Martí, Ciutat Vella i l’Eixample, que agrupen prop del 80% dels casos.
Les entitats adverteixen que darrere d’aquestes xifres hi ha trajectòries vitals marcades per la precarietat, la manca d’habitatge, els problemes de salut o la pèrdua de xarxes de suport.
Una maleta per explicar les vulneracions de drets
L’acte ha culminat amb una acció simbòlica centrada en una maleta, que ha representat les múltiples realitats que afronten les persones sense llar. Els participants hi han dipositat objectes vinculats a situacions de aporofòbia, violència institucional, barreres burocràtiques, problemes de salut, discriminació o dificultats d’accés a la feina i a la formació.
A través de dotze relats breus, la XAPSLL ha volgut mostrar les vulneracions de drets que pateixen les persones en situació de sensellarisme i recordar que una llar, una feina, l’accés a la salut o el suport comunitari continuen sent assignatures pendents per a moltes persones.