52 detinguts pels aldarulls després de la manifestació de la caga general a Barcelona
- La majoria dels aldarulls es van registrar després de la manifestació multitudinària de Barcelona, sis de les quals són menors d'edat
- La policia atribueix els incidents a grups radicals i antisistema que, segons assegura, buscaven "generar caos i por"
Els Mossos d'Esquadra han tancat el dispositiu policial desplegat durant els incidents posteriors a la manifestació de Barcelona amb un balanç de 52 detinguts, entre els quals hi ha sis menors d'edat. Segons la policia catalana, els aldarulls van ser protagonitzats per grups radicals i antisistema desvinculats de les mobilitzacions convocades durant la jornada de vaga.
Pel que fa a la situació judicial, 16 dels detinguts que han passat a disposició judicial han quedat en llibertat provisional. Set d'ells han rebut la mesura cautelar de prohibició d'assistir a manifestacions.
🚨 16 dels detinguts pels incidents d'aquest dimecres a Barcelona queden en llibertat provisional. ⚖️ Set d'ells tenen la mesura cautelar de prohibició d'assistir a manifestacions. ➕ Info: https://t.co/tAzz3buR5W https://t.co/PxKejIY4tk— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
La comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, ha afirmat que aquests grups "només volien generar caos i por" i ha remarcat que la gran majoria dels participants en les protestes es van manifestar de manera pacífica.
🪧La consellera d'Interior, Núria Parlon, qualifica d'inadmisible els aldarulls amb vandalisme després de la manifestació per la vaga general a Barcelona. 🚓Hi ha 52 detinguts majors d'edat, dels quals només 2 estan vinculats amb blocus | @cafedidees_rtve https://t.co/dBMGRvHv9C— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
Els Mossos atribueixen els incidents a grups radicals
Segons Catà, les tres columnes de manifestants que van recórrer Barcelona durant la tarda es van desenvolupar inicialment amb normalitat. Els incidents van començar cap a les set del vespre, una vegada desconvocada la manifestació i amb unes 57.000 persones encara concentrades a l'entorn de la plaça de Catalunya. A partir d'aquell moment es van registrar actes vandàlics en diversos punts del centre de la ciutat, especialment a les zones de plaça Universitat, plaça d'Urquinaona, passeig de Gràcia i plaça de Catalunya.
La responsable policial ha desvinculat aquests fets de l'exercici del dret de vaga i ha atribuït els desordres a moviments radicals i antisistema.
Sis menors entre els 52 arrestats
Del total de detinguts, 46 són majors d'edat, i sis són menors. La mitjana d'edat dels arrestats és de 24 anys.
Les detencions s'han practicat per presumptes delictes de lesions, atemptat contra agents de l'autoritat, desordres públics i robatoris amb força. Entre els arrestats hi ha un menor i un adult que ja havien estat detinguts durant els aldarulls registrats el 24 d'octubre.
A més, els Mossos han informat de dues detencions addicionals practicades durant la matinada relacionades amb actes vandàlics al centre de Barcelona.
Balanç dels incidents d’ahir 👇 🔸 52 detinguts Majors edat: 46 (32 homes i 14 dones) Menors edat: 6 homes Mitjana d'edat: 24 anys Un dels majors i un dels menors també van ser detinguts el 24/10 🔸 36 agents ferits (7 d'ells, de baixa) 🔸 42 incendis en diferents punts de BCN https://t.co/B6K9zguyqs— Mossos (@mossos) November 12, 2026
Còctels Molotov i pirotècnia de gran potència
La policia també ha alertat de la presència de material perillós entre alguns dels participants en els disturbis.
Durant les identificacions i detencions es van intervenir còctels Molotov, artefactes pirotècnics de gran potència, dispositius coneguts com a "MacGyver" i passamuntanyes. Segons els Mossos, dos dels menors arrestats portaven còctels Molotov en el moment de la detenció.
També s'han notificat danys en establiments comercials del centre de Barcelona, entre ells botigues d'Apple i H&M, on es van localitzar artefactes explosius.
36 agents ferits durant els incidents
Els aldarulls van deixar 36 agents dels Mossos ferits, set dels quals continuen de baixa. La comissària ha destacat la violència d'alguns grups contra els efectius desplegats i ha assegurat que aproximadament 500 persones van participar en els incidents posteriors a la manifestació.
Els Mossos van desplegar prop de 2.000 efectius a Barcelona durant la tarda i el vespre en el marc d'un dispositiu reforçat d'ordre públic.
Parlon defensa l'actuació policial
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat la resposta policial i ha lamentat que els incidents hagin eclipsat el desenvolupament majoritàriament pacífic de la jornada.
🚨 Balanç dels aldarulls a Barcelona: 52 detinguts, sis d'ells menors, i 36 agents dels Mossos ferits. ▶️ El Govern atribueix els incidents a grups violents. ➕ Info: https://t.co/tAzz3bujgo https://t.co/0pa5sP3OdQ— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 12, 2026
Parlon ha sostingut que els agents van actuar amb "ponderació" mentre convivien manifestants pacífics amb grups violents al centre de la ciutat. També ha qualificat els responsables dels aldarulls de persones que només van protagonitzar actes de vandalisme i ha insistit que aquestes conductes no tenen cabuda en una societat democràtica.