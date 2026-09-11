Vuit persones detingudes en els aldarulls posteriors a una manifestació de l'esquerra antisistema al centre de Barcelona
- Els Mossos d'Esquadra han intervingut per dispersar diversos grups que llançat objectes contra la policia i han cremat contenidors en diferents punts
Barcelona ha viscut aquest divendres al vespre diversos episodis de tensió després d'una manifestació antifeixista convocada per contrarestar una concentració de la formació d'extrema dreta Núcleo Nacional a la plaça Verdaguer. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els incidents s'han saldat amb vuit persones detingudes per desordres públics.
Enfrontaments després de la concentració
La mobilització antifeixista ha estat convocada a les 18 hores coincidint amb els actes de la Diada. Els manifestants han ocupat l'espai on s'havia fet la crida ultra i els dos grups han estat separats en tot moment per un ampli dispositiu policial.
Durant les primeres hores, ja s'han registrat alguns llançaments d'objectes contra la línia policial. Un cop cop els participants de la concentració ultra han abandonat la zona, els agents han dut a terme maniobres de dispersió per evitar nous incidents.
Crema de contenidors al centre de la ciutat
Els aldarulls s'han traslladat posteriorment al passeig de Sant Joan i els seus voltants. Cap a les 20 hores, diversos manifestants han cremat tres contenidors entre aquest eix i la ronda de Sant Pere.
Segons el balanç policial, alguns participants també han llançat objectes contra els agents desplegats a la zona. Els Bombers de Barcelona han hagut d'intervenir per extingir les flames provocades pels incendis del mobiliari urbà.
Tensions a l'Arc de Triomf
Després dels primers incidents, un grup de manifestants ha avançat pel passeig de Sant Joan en direcció a l'Arc de Triomf, on se celebraven els concerts que posaven punt final a una altra mobilització convocada per l'esquerra independentista.
Al llarg del recorregut s'han produït nous enfrontaments amb la policia. Alguns participants han llançat objectes i cadires procedents de terrasses properes, mentre també s'han registrat noves cremes de contenidors.
Nous incidents a la zona de Tetuan
La tensió s'ha mantingut encara durant la nit. Quan els manifestants ja havien arribat a l'entorn de l'Arc de Triomf, una part del grup ha tornat a desplaçar-se cap a la plaça Tetuan.
Durant aquest trajecte s'han repetit els llançaments d'objectes i els actes vandàlics, fet que ha obligat els Mossos d'Esquadra a efectuar un altre cop maniobres de dispersió per disgregar els participants i recuperar la normalitat a la zona.
Les detencions s'han efectuat durant aquests incidents.