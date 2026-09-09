Illa donarà explicacions al Parlament el 23 de setembre pel fiasco de PISA
- Salvador Illa compareixerà després que Catalunya quedés fora de l'informe per errors en la mostra
El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA 2025 que ha deixat Catalunya fora de les comparacions internacionals. La seva intervenció serà l'únic punt de l'ordre del dia abans del Debat de Política General.
La compareixença havia estat sol·licitada pel mateix president, però també per diversos grups de l'oposició i de la cambra, entre ells ERC, Junts, Comuns, Vox i CUP. Els grups disposaran de dos torns d'intervenció per respondre a les explicacions d'Illa.
L'origen de l'error
El problema es va produir en la selecció de la mostra d'alumnes per a les proves PISA. La taxa d'estudiants exclosos va arribar al 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat, fet que va provocar que els resultats catalans perdessin representativitat estadística i fossin considerats no vàlids per a la comparació internacional.
El cas ha comportat un expedient disciplinari a tres treballadors del Departament d'Educació i el cessament de la secretària general, Teresa Sambola. De moment, no està previst que la consellera d'Educació, Esther Niubó, comparegui al Parlament per aquest assumpte.
Niubó defensa les avaluacions externes
La consellera Esther Niubó ha lamentat l'error, però ha assegurat que el sistema educatiu català continua sent avaluat amb proves externes internacionals. També ha remarcat que la davallada en competències lectores és una tendència generalitzada i ha defensat mesures per reforçar la lectura, les matemàtiques i un ús més racional de les pantalles a les aules.
Niubó ha recordat que a Catalunya s'ha apostat per racionalitzar l'ús de les tecnologies a les aules i per fomentar la lectura com a porta d'entrada del conjunt de sabers. "Menys pantalles, però sobretot més comprensió lectora", ha resumit. La consellera ha incidit, però que és "fonamental" l'acompanyament de les famílies en aquests aspectes.