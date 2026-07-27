Niubó es compromet a depurar responsabilitats sobre l'error a les PISA
- La consellera d'Educació defensa al Parlament que l’error de les proves PISA 2025 és tècnic
- Niubó apunta als pocs dies entre les evaluacions de final d'etapa de quart d'ESO i PISA
El Govern continua buscan les causes de la incidència detectada en les proves PISA 2025 a Catalunya i que fa que singui incomparable amb els d'altres territoris o anys. La mateixa consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ho ha reconegut en comissió al Parlament.
En tot cas, ha atribuït l’error a una aplicació incorrecta de la taxa d’exempció de l’alumnat i ha garantit que la investigació interna permetrà depurar responsabilitats "a fons". Ara bé, de moment, evita assenyalar les direccions dels centres implicats.
“📚 Esther Niubó atribueix l’error de les proves PISA a una incidència tècnica i promet depurar responsabilitats | @RTVECatalunya pic.twitter.com/jrd11OTs1B“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 27, 2026
Una mostra no representativa
Segons ha detallat Niubó, el percentatge d’alumnes exempts va arribar al 23,2%, molt per sobre del màxim del 5% recomanat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). En concret, van ser 591 alumnes exclosos d'un total de 2.545 seleccionats.
Aquesta situació ha provocat que la mostra catalana no sigui considerada representativa, fet que impedirà comparar els resultats amb els d’altres territoris o amb les edicions anteriors de PISA a Catalunya.
La consellera ha reconegut la gravetat de la incidència i ha assegurat que el Govern actuarà amb transparència. Tot i que la investigació encara està sota reserva, ha avançat que, un cop es determinin les causes, es prendran les mesures pertinents. «Si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons», ha afirmat durant la seva intervenció.
Amb tot, ha remarcat que aquesta incidència no fa desaparèixer les dades recollides a Catalunya. Ha assegurat que "els resultats formaran part de l'informe estatal de PISA, però hi apareixeran amb una advertència metodològica sobre les limitacions de la mostra". Pel que fa a l'OCDE, ha reconegut que no publicarà els resultats específics de Catalunya dins de l'informe internacional perquè considera que la mostra "no és representativa".
Possible confusió i mesures
Niubó ha apuntat que la coincidència temporal entre les proves PISA i les proves catalanes de final d’etapa de 4t d’ESO podria haver generat confusió en alguns centres educatius a l’hora d’aplicar els criteris d’exempció. En tot cas, ha volgut deixar clar que no es culpa a les direccions dels centres que van evitar la prova.
Concretament, les proves catalanes es van administrar els dies 10 i 11 d'abril del 2025, enmig del període d'aplicació de PISA, que va ser del 31 de març al 16 de maig. "Això significa que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostrejats en PISA també van haver d'aplicar, en molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves de final d'etapa de 4t d'ESO, que recordin que eren censals".
La titular d’Educació ha anunciat el reforç dels mecanismes de control i coordinació de les avaluacions educatives. En aquest sentit, ha destacat la creació de la Comissió de Coordinació de Proves i Estudis d’Avaluació, que haurà de garantir una millor supervisió dels futurs processos i evitar que una situació similar es repeteixi de cara a la pròxima edició de les proves PISA, prevista per al 2029.