Més d'un milió d'alumnes tornen a les aules en un inici de curs insòlit a Catalunya
- El curs 2026-2027 arrenca amb 94.422 professionals als centres educatius, 1.830 més que l'anterior
- Enmig de la jornada de vaga els docents aposten per iniciar les classes amb "la màxima normalitat"
Entre il·lusió, nervis, retrobades i molta incertesa ha arrencat el nou curs escolar 2026-2027 arreu de Catalunya. Prop d'1,6 milions d'alumnes d'infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional han tornat a les aules. Malgrat tot, són 735 alumnes menys respecte al curs passat.
A Barcelona, que acull 163.090 nens, la tornada a classe s'ha viscut amb l'emoció habitual del primer dia, però també amb la situació de mobilització del sector educatiu com a teló de fons. En escoles com la Rambleta del Clot, la majoria dels docents han decidit no secundar la jornada de vaga el primer dia per tal d'afectar el menys possible als seus alumnes.
Entre la vaga i la conciliació
La majoria de les famílies han començat el dia amb alegria de saber que podran portar els seus fills a l'escola i començar el curs amb certa normalitat. Tot i això, pensen que encara que les vagues siguin necessàries i un dret dels treballadors, els que surten més perjudicats són els nens i nenes.
Altres pares i mares, a més a més, recorden que han de treballar i arribar a un equilibri de conciliació familiar perquè no sempre tenen alternatives per fer-se càrrec dels seus fills durant les convocatòries de vaga.
L'aposta dels docents
La jornada també ha estat marcada per les mobilitzacions convocades pels sindicats educatius, amb 94.422 professionals cridats a l'aturada arreu de Catalunya. La major part del professorat, però, ha mantingut la seva activitat als centres.
Més enllà de la jornada de vaga, el curs 2026-2027 arrenca a Catalunya amb 94.422 professionals als centres educatius, 1.830 més que el curs passat. D'aquests, 85.052 són mestres i professors, 1.103 més que l'any anterior.
La Formació Professional també guanya pes aquest curs, amb gairebé 5.000 places noves, sis nous ensenyaments i 40 nous orientadors per acompanyar l'alumnat.
El curs incorpora, a més, 500 noves dotacions per reforçar les aules d'acollida, que arriben a 2.141, i 582 noves places de 0 a 3 anys.
A això se li suma l'ampliació de 3 centres educatius i l'estrena de quatre nous edificis, amb una inversió de 35,4 milions d'euros.
Amb aquestes novetats arrenca un inici de curs insòlit que, enguany, combina la normalitat de la tornada a l'escola amb les reivindicacions d'un sector educatiu que continua reclamant millores.