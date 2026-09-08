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Les notícies de RTVE Catalunya

La vaga docent marca l'inici del curs amb protestes arreu de Catalunya

  • La vaga convocada per CGT i USTEC-STEs ha començat amb protestes i talls viaris en diferents punts de Catalunya coincidint amb el primer dia de curs.
  • El professorat denuncia la manca de recursos, plantilles incompletes, dificultats en l'atenció a l'alumnat amb necessitats especials i les condicions als centres educatius.
Docents manifestant-se a Lleida amb pancarta "- EXCUSES + EDUCACIÓ PÚBLICA, INCLUSIVA I EN CATALÀ NIUBÓ DIMISSIÓ!".
Aitana Molina

Els docents han iniciat aquest dimarts el curs escolar amb una jornada de vaga i mobilitzacions descentralitzades convocada pels sindicats CGT i USTEC-STEs. Les protestes es despleguen en diversos punts de Catalunya i provoquen talls de carreteres, marxes reivindicatives i accions en infraestructures ferroviàries. A Lleida, una vintena de manifestants ha accedit a les vies de l'alta velocitat abans de ser desallotjada pels Mossos d'Esquadra.

Les primeres accions han arribat poc després de les set del matí. A Barcelona, una vuitantena de persones ha tallat la ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta en tots dos sentits de la marxa. Minuts després, prop d'un centenar de manifestants ha ocupat la ronda de Dalt a Santa Coloma de Gramenet. Els dos talls han generat afectacions al trànsit i s'han aixecat abans de les nou del matí.

Accions simultànies a diferents punts del país

La protesta també ha arribat al Vallès. Unes 150 persones han tallat la C-58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona després d'arribar en Ferrocarrils de la Generalitat des de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els Mossos han desplegat diversos furgons a la zona i la via ha recuperat la circulació al cap de poca estona.

Paral·lelament, els manifestants han bloquejat la Gran Via a l'altura de Can Batlló. També hi ha hagut afectacions a l'AP-7 a Granollers en sentit Tarragona i a la C-60 a Argentona en tots dos sentits.

A Esplugues de Llobregat, una cinquantena de docents ha tallat la rotonda que connecta amb la Diagonal i la ronda de Dalt. Els participants reclamen més inversió en educació pública, millores salarials, reducció de ràtios i menys càrrega burocràtica.

Lleida centra una de les accions més visibles

A la capital del Segrià, una quarantena de persones s'ha concentrat a primera hora del matí i ha iniciat una marxa fins a l'estació ferroviària. Poc abans de les vuit i mitja, una vintena de manifestants ha accedit a les vies de l'alta velocitat mentre la resta s'ha quedat a les andanes.

Poc abans de les nou, els Mossos d'Esquadra han encerclat la protesta i els participants han abandonat les vies. Tot i això, continuen concentrats al vestíbul de l'estació.

Tarragona i Manresa se sumen a la protesta

A Tarragona, prop de setanta mestres s'han concentrat al polígon Francolí amb la voluntat de dirigir-se cap als accessos del port. La presència policial ha modificat els plans dels manifestants, que finalment s'han desplaçat fins al centre de la ciutat i han acabat tallant l'N-340.

A Manresa, un centenar de docents s'ha reunit davant de l'Institut Cal Gravat. El grup tenia la intenció de tallar la C-55, però un cordó policial ha impedit l'accés a la carretera. Els participants han optat per continuar la mobilització amb una marxa pels carrers de la ciutat.

Les reivindicacions del professorat

La jornada de vaga coincideix amb el primer dia de curs i té com a objectiu denunciar la situació que, segons els convocants, viu l'educació pública catalana. Els docents alerten de plantilles incompletes, manca de recursos, dificultats per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials i temperatures elevades en algunes aules.

Para todos los públicos Arrenca la vaga dels docents coincidint amb el primer dia de curs
Arrenca la vaga dels docents coincidint amb el primer dia de curs

Els manifestants també reclamen més finançament per a l'escola pública i exigeixen que el Departament d'Educació obri negociacions per abordar les demandes del sector. Durant les protestes s'han sentit consignes en defensa de l'educació pública i crítiques a la gestió del Govern en l'inici del curs.

A les comarques del Pirineu, els docents també posen el focus en problemàtiques pròpies del territori. Denuncien les dificultats per trobar habitatge, la manca de substitucions i les dificultats per cobrir vacants a les escoles rurals, una situació que atribueixen, en part, als costos de residència i als llargs desplaçaments que han d'assumir molts professionals.

Seguiment de la vaga

El Departament d'Educació xifra en un 2,01% el seguiment de la vaga docent en la primera dada oficial de la jornada. Les dades corresponen a les 9.30 hores i es basen en la informació facilitada pel 20,49% dels centres educatius convocats.

La convocatòria afecta el personal docent i laboral dels centres públics, així com treballadors dels serveis educatius, serveis territorials i serveis centrals del departament. També estan cridats a l'aturada empleats de centres d'altres titularitats i personal de neteja, cuina i monitoratge, tot i que Educació no disposa de dades de seguiment d'aquests col·lectius.

El percentatge és provisional i pot variar a mesura que els centres continuïn comunicant les dades de participació al llarg de la jornada.

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