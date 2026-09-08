La vaga docent marca l'inici del curs amb protestes arreu de Catalunya
- La vaga convocada per CGT i USTEC-STEs ha començat amb protestes i talls viaris en diferents punts de Catalunya coincidint amb el primer dia de curs.
- El professorat denuncia la manca de recursos, plantilles incompletes, dificultats en l'atenció a l'alumnat amb necessitats especials i les condicions als centres educatius.
Els docents han iniciat aquest dimarts el curs escolar amb una jornada de vaga i mobilitzacions descentralitzades convocada pels sindicats CGT i USTEC-STEs. Les protestes es despleguen en diversos punts de Catalunya i provoquen talls de carreteres, marxes reivindicatives i accions en infraestructures ferroviàries. A Lleida, una vintena de manifestants ha accedit a les vies de l'alta velocitat abans de ser desallotjada pels Mossos d'Esquadra.
“📚✊ Isaac Salines, portaveu d'@USTECSTEs, assegura que el conflicte educatiu continua obert i denuncia la manca de negociació amb Educació— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 8, 2026
"Aquesta vaga no és un voler, sinó que representa la continuïtat de la lluita del personal educatiu" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/zYScFhWxmu“
Les primeres accions han arribat poc després de les set del matí. A Barcelona, una vuitantena de persones ha tallat la ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta en tots dos sentits de la marxa. Minuts després, prop d'un centenar de manifestants ha ocupat la ronda de Dalt a Santa Coloma de Gramenet. Els dos talls han generat afectacions al trànsit i s'han aixecat abans de les nou del matí.
“📚✊ «Comencem aquest curs en peu de lluita»— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 8, 2026
📣 Des d’@USTECSTEs, al Vallès Occidental, asseguren que no aturaran les mobilitzacions fins que la consellera o el president s’asseguin a negociar | @RTVECatalunya pic.twitter.com/wfMgfxrkgn“
Accions simultànies a diferents punts del país
La protesta també ha arribat al Vallès. Unes 150 persones han tallat la C-58 a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona després d'arribar en Ferrocarrils de la Generalitat des de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els Mossos han desplegat diversos furgons a la zona i la via ha recuperat la circulació al cap de poca estona.
“📢🪧 Els docents es mobilitzen al Vallès Occidental en el primer dia del curs escolar | @RTVECatalunya pic.twitter.com/hBE0GZA8p8“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 8, 2026
Paral·lelament, els manifestants han bloquejat la Gran Via a l'altura de Can Batlló. També hi ha hagut afectacions a l'AP-7 a Granollers en sentit Tarragona i a la C-60 a Argentona en tots dos sentits.
“📣🪧 Protestes del sector educatiu a Can Batlló al crit de: «Pagant als docents, sou molt valents» | @RTVECatalunya pic.twitter.com/u5DrlpKQvU“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 8, 2026
A Esplugues de Llobregat, una cinquantena de docents ha tallat la rotonda que connecta amb la Diagonal i la ronda de Dalt. Els participants reclamen més inversió en educació pública, millores salarials, reducció de ràtios i menys càrrega burocràtica.
Lleida centra una de les accions més visibles
A la capital del Segrià, una quarantena de persones s'ha concentrat a primera hora del matí i ha iniciat una marxa fins a l'estació ferroviària. Poc abans de les vuit i mitja, una vintena de manifestants ha accedit a les vies de l'alta velocitat mentre la resta s'ha quedat a les andanes.
“📣🚧 La circulació ferroviària a Lleida-Pirineus queda interrompuda per una acció de protesta a les vies protagonitzada per docents en el primer dia de curs | @RTVECatalunya https://t.co/beyAfaABUB pic.twitter.com/zKJcGeC22K“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 8, 2026
Poc abans de les nou, els Mossos d'Esquadra han encerclat la protesta i els participants han abandonat les vies. Tot i això, continuen concentrats al vestíbul de l'estació.
Tarragona i Manresa se sumen a la protesta
A Tarragona, prop de setanta mestres s'han concentrat al polígon Francolí amb la voluntat de dirigir-se cap als accessos del port. La presència policial ha modificat els plans dels manifestants, que finalment s'han desplaçat fins al centre de la ciutat i han acabat tallant l'N-340.
“📣✊ Piquets al Polígon Industrial Francolí, a Tarragona, en aquest primer dia de curs— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 8, 2026
🪧 Mestres i personal educatiu es mobilitzen per reclamar millores laborals i una negociació real amb el Departament | @RTVECatalunya pic.twitter.com/sFa3IKf9r2“
A Manresa, un centenar de docents s'ha reunit davant de l'Institut Cal Gravat. El grup tenia la intenció de tallar la C-55, però un cordó policial ha impedit l'accés a la carretera. Els participants han optat per continuar la mobilització amb una marxa pels carrers de la ciutat.
“📣🪧 Mobilització del sector educatiu a Manresa, convocada pels sindicats @CGTCatalunya i @USTECSTEs , coincidint amb l'inici del nou curs escolar pic.twitter.com/TNeXP618HG“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 8, 2026
Les reivindicacions del professorat
La jornada de vaga coincideix amb el primer dia de curs i té com a objectiu denunciar la situació que, segons els convocants, viu l'educació pública catalana. Els docents alerten de plantilles incompletes, manca de recursos, dificultats per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials i temperatures elevades en algunes aules.
Els manifestants també reclamen més finançament per a l'escola pública i exigeixen que el Departament d'Educació obri negociacions per abordar les demandes del sector. Durant les protestes s'han sentit consignes en defensa de l'educació pública i crítiques a la gestió del Govern en l'inici del curs.
A les comarques del Pirineu, els docents també posen el focus en problemàtiques pròpies del territori. Denuncien les dificultats per trobar habitatge, la manca de substitucions i les dificultats per cobrir vacants a les escoles rurals, una situació que atribueixen, en part, als costos de residència i als llargs desplaçaments que han d'assumir molts professionals.
Seguiment de la vaga
El Departament d'Educació xifra en un 2,01% el seguiment de la vaga docent en la primera dada oficial de la jornada. Les dades corresponen a les 9.30 hores i es basen en la informació facilitada pel 20,49% dels centres educatius convocats.
La convocatòria afecta el personal docent i laboral dels centres públics, així com treballadors dels serveis educatius, serveis territorials i serveis centrals del departament. També estan cridats a l'aturada empleats de centres d'altres titularitats i personal de neteja, cuina i monitoratge, tot i que Educació no disposa de dades de seguiment d'aquests col·lectius.
El percentatge és provisional i pot variar a mesura que els centres continuïn comunicant les dades de participació al llarg de la jornada.