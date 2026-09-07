El curs arrenca amb vaga i Illa demana una treva
- Catalunya inicia aquest dimarts el curs escolar 2026-2027 amb mobilitzacions a les 11 demarcacions educatives de Catalunya per reclamar més recursos i reprendre les negociacions amb Educació.
- A la vigília de la tornada a les aules, Salvador Illa ha demanat una treva als sindicats, ha defensat la inversió educativa del Govern i ha avançat un pla per combatre la calor als centres escolars.
Aquest dimarts milers d'alumnes tornaran a les aules en un inici de curs marcat per la vaga convocada per CGT, USTEC-STEs, la Intersindical i COS. El nou curs escolar comença amb el conflicte entre Educació i els sindicats encara obert, després de mesos de negociacions sense acord sobre les principals reivindicacions del professorat.
La protesta coincidirà amb el primer dia de classe i inclourà mobilitzacions a les 11 demarcacions educatives de Catalunya. En diversos territoris, les accions començaran a primera hora del matí, mentre que a Barcelona s'ha convocat una manifestació a les 11 hores entre Urquinaona i la plaça Sant Jaume, seguida d'una assemblea de docents.
A les portes de la tornada a les aules, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a rebaixar la tensió. Durant la seva primera entrevista institucional de l'inici del curs polític a 3Cat, el president ha defensat el dret de vaga dels docents, però ha reclamat que aquest sigui compatible amb el dret dels alumnes a rebre educació. "Respecto el dret a vaga, però demano respecte al dret a l'educació. És compatible", ha assegurat.
El Govern demana una pausa en el conflicte
Illa ha reclamat un "parèntesi" en les mobilitzacions per facilitar un inici de curs amb normalitat i obrir un debat sobre l'educació que necessita Catalunya.
En la mateixa entrevista a 3Cat, el president ha apel·lat als sindicats a "començar el curs, respectar el dret a l'educació i enraonar", alhora que ha reiterat la voluntat del Govern de mantenir la mà estesa a la comunitat educativa.
Els sindicats mantenen la pressió
Les organitzacions convocants denuncien la manca d'avenços en la negociació amb el Departament d'Educació i reclamen més recursos per a l'ensenyament públic, una reducció de ràtios i més inversió en l'escola inclusiva.
Segons els sindicats, encara no hi ha una nova data per reunir-se amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, una situació que consideren incompatible amb la voluntat de resoldre un conflicte que arrossega reivindicacions de fa temps.
Els Comuns exigeixen mesures concretes
Els Comuns també han entrat en el debat sobre l'inici de curs i la vaga educativa. El seu portaveu, Gerardo Pisarello, ha considerat insuficient la crida a la treva llançada pel president de la Generalitat i ha reclamat actuacions concretes per desencallar el conflicte.
Pisarello ha assegurat que no n'hi ha prou amb demanar una pausa a la comunitat educativa i ha reclamat al Govern un "calendari clar" per desplegar les mesures pendents, activar les actuacions compromeses i garantir un "diàleg real" amb els treballadors.
El dirigent dels Comuns ha qualificat de "fracàs" que el curs escolar comenci amb una vaga convocada per al primer dia de classe i ha instat l'executiu català a accelerar les negociacions amb els representants dels docents.
Illa defensa la inversió educativa
Davant les crítiques, el president ha reivindicat l'esforç pressupostari fet pel seu executiu en matèria educativa. Tot i reconèixer a 3Cat que "segur" que s'haurien pogut fer les coses millor "en algun moment", ha defensat que el sistema educatiu disposa avui de més recursos que en cursos anteriors.
També ha assegurat que el Govern vol impulsar una reflexió de fons sobre els reptes educatius dels pròxims anys.
La calor a les aules, l'altre gran repte del curs
Més enllà de la vaga, la climatització dels centres educatius serà una altra de les qüestions que marcaran el curs 2026-2027.
Durant l'entrevista a 3Cat, Illa ha avançat que el Govern presentarà en les pròximes setmanes un programa específic per fer front a la calor a les aules. El president ha recordat que una quarta part dels centres educatius catalans són anteriors al 1965, una realitat que dificulta les actuacions necessàries.
El pla s'està treballant amb els ajuntaments i també podria incloure actuacions en residències de gent gran.El paquet de mesures es podria presentar durant el debat de política general del Parlament, previst entre el 29 de setembre i l'1 d'octubre.
Així, el curs 2026-2027 arrenca amb dos grans fronts oberts: la negociació pendent entre Educació i els sindicats i la necessitat d'accelerar l'adaptació dels centres escolars a episodis de calor cada vegada més freqüents.