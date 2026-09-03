El sindicat USTEC manté la vaga del 8 de setembre després d'una reunió sense acord amb Educació
- La reunió entre la consellera d’Educació i el sindicat USTEC ha acabat sense avenços per desconvocar la vaga prevista per al 8 de setembre
- El sindicat majoritari de l’ensenyament públic assegura que la conselleria no s’ha mostrat disposada a negociar
Enrrocats. Així es mantené el sindicat majoritàri d'Educació, USTEC, davant la convocatòria de vaga pel 8 de setembre, després que la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó.
La trobada no ha servit per acostar posicions entre les dues parts ni per obrir una via de negociació que permeti desconvocar l’aturada.
La reunió ha començat a les deu del matí i s’ha allargat durant aproximadament dues hores. A la sortida, la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que el sindicat continuarà endavant amb la protesta perquè considera que la conselleria no ha fet passos per abordar les seves demandes.
Reclamen un nou calendari negociador
El sindicat exigeix l’obertura d’un nou calendari de negociacions que permeti abordar de manera efectiva les reivindicacions del personal docent. USTEC considera imprescindible establir reunions amb terminis i objectius concrets per donar resposta als conflictes pendents al sector educatiu.
La vaga continua convocada
Amb la falta d’acord entre les dues parts, el sindicat manté la vaga prevista per a l’inici del curs escolar. L’organització considera que, a hores d’ara, no hi ha elements suficients per plantejar una possible desconvocatòria.
La jornada de protesta està impulsada per diversos sindicats del sector educatiu, juntament amb CGT i la Intersindical Educació, que reclamen mesures per millorar les condicions laborals i la situació dels centres educatius.
Nova reunió amb la CGT
Un cop finalitzada la trobada amb USTEC, la consellera Esther Niubó ha iniciat una segona reunió amb representants de la CGT, una de les altres organitzacions sindicals que també formen part de la convoctòria de l'aturada.
Les reunions formen part dels contactes entre el Departament d’Educació i els sindicats abans de l’inici del curs, en un intent d’explorar possibles vies d’entesa per reduir el conflicte laboral.