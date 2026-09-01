El Govern defensa que el nou curs arrenca amb més recursos per a l'educació i avisa als sindicats convocants de la vaga sobre les negociacions
- El Govern defensa que ja s'estan aplicant millores acordades i insta els sindicats a negociar dins dels marges pressupostaris i competencials actuals
- L'executiu reafirma la confiança en la consellera Esther Niubó i presenta el relleu a la secretaria general d'Educació com l'inici d'una nova etapa de gestió interna
El Govern ha advertit aquest dimarts que plantejar "qüestions no possibles" en les converses amb els sindicats educatius pot dificultar els avenços en la negociació. Així ho ha assegurat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, després de la reunió del Consell Executiu, en plena represa del diàleg amb les organitzacions sindicals abans de l'inici del curs escolar.
Paneque ha defensat que els acords assolits incorporen millores concretes per al sistema educatiu i ha afirmat que les converses poden continuar avançant si es plantegen dins d'uns objectius assumibles i dels recursos disponibles.
“📚 El Govern defensa la gestió de la situació educativa i assegura que "no s'ha minimitzat" el debat pels resultats de les proves PISA.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 1, 2026
🔸 Destaca que el curs arrenca amb més recursos, millores en ràtios i infraestructures, i manté el diàleg amb els sindicats. pic.twitter.com/CqjfCNVd9W“
Tot i reconèixer que hi ha sectors que reclamen actuacions més ambicioses, Paneque ha remarcat que les iniciatives aprovades representen el màxim esforç possible amb els recursos actuals.
Reunions amb els sindicats abans de la vaga
Aquest dimarts també s'ha produit la primera presa de contacte amb la comunitat educativa. Com ja va anunciar aquest dilluns la consellera d'Educació, Esther Niubó, les reunions entre el Departament d'Educació i les organitzacions sindicals s'han reprès aquest dimarts amb els sindicats que van subscriure l'acord amb l'administració.
Una primera trobada que ha reunit CCOO, UGT i el Sindicat de Professors de Secundària. "Hem pogut fer repassada de les mesures acordades el passat 9M i que s'han anat treballant els últims mesos per posar desplegament de mesures", detalla Esther Vila de CCOO.
La trobada amb els sindicats convocants de la vaga prevista per al 8 de setembre està programada per a dijous. Sobre aquesta mobilització, el Govern ha reiterat que treballa perquè l'inici del curs es desenvolupi amb la màxima normalitat possible i es garanteixi el dret a l'educació dels alumnes.
"Fer una vaga costa diners, al professor li descompten 180 euros depenen de l'antiguitat, i el que no farem és regalar diners a l'administració per anar vaga que no ataca al problema de fons: reforma cv i tornar a posar model educatiu en valor", defensa Ignasi Fernández, Secretari General de Professors de Secundària.
Confiança en Niubó i nova etapa al Departament
La portaveu també ha refermat el suport del Govern a la gestió de la consellera Niubó. Paneque ha assegurat que l'executiu manté una "confiança total" en la seva gestió i en les decisions polítiques adoptades al capdavant del departament, en referència a la gestió per la crisi de les proves PISA.
Pel que fa al relleu a la secretaria general d'Educació, que assumirà Marta Clari -gerent a l'Ajuntament de Barcelona fins ara-, el Govern ha reiterat la idea que ja va posar sobre la taula la titular del ram: que s'obre una nova etapa orientada a reforçar la gestió interna de l'organització. Segons Paneque, el perfil de la nova responsable respon a la voluntat d'enfortir la capacitat de gestió del departament i millorar-ne el funcionament intern.