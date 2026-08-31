Niubó busca desconvocar la vaga docent i anuncia canvis a Educació per la crisi de les proves PISA
- L'inici estarà marcat pel conflicte amb els sindicats docents i la convocatòria de vaga prevista per al primer dia lectiu
- La consellera d'Educació i FP anuncia reunions durant la setmana amb sindicats, i per separat amb els convocants per intentar "trobar ponts"
- Niubó destitueix la secretària general d'Educació i anuncia tres expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA
La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha presentat el curs escolar 2026-2027 enguany marcat per la convocatòria de vaga docent prevista per al 8 de setembre i per la polèmica derivada de la gestió de les proves PISA.
Durant la compareixença, la consellera ha anunciat que mantindrà una reunió amb els sindicats convocants de la protesta, entre els quals hi ha USTEC, CGT Ensenyament i la Intersindical Educació, amb l'objectiu d'explorar vies d'acord abans de l'inici de les classes.
"La intenció és trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve", ha afirmat Niubó, que ha defensat que la situació actual és diferent de la viscuda fa un any. "No ens trobem en el mateix punt en què ens trobàvem a l'inici de curs de l'any passat", ha remarcat.
“🏫 💬 La consellera Niubó es reunirà amb els sindicats convocants de la vaga per tal d'acostar posicions | @USTECSTEs @CGTEnsenyament @InterEducacio— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 31, 2026
🗣️ "La intenció és trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve"
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Reunió amb els sindicats per acostar posicions
L'anunci arriba després de setmanes de tensió amb una part dels representants del professorat. El sindicat majoritari USTEC havia denunciat que no havia estat convocat a noves reunions des del passat 13 de juliol i havia arribat a reclamar la intervenció directa del president de la Generalitat, Salvador Illa.
Des d'USTEC han tret importància a bona part dels anuncis presentats aquest dilluns per la consellera i asseguren que les mesures exposades "ja havien estat negociades al març i al maig gràcies a la mobilització" del sector. Per això consideren que "no són cap novetat", segons ha indicat el sindicat a través de les xarxes socials.
“Totes les mesures anunciades avui per la consellera ja havien estat negociades al març i al maig gràcies a la mobilització. No són cap novetat.— USTEC•STEs (IAC) (@USTECSTEs) August 31, 2026
Cal un acord per blindar una educació pública, inclusiva i en català. Sense negociació, el #8S hi ha #VagaEducativa“
El sindicat insisteix que la clau continua sent la negociació d'un acord ampli que garanteixi una educació pública, inclusiva i en català. En aquest sentit, adverteix que, si no hi ha avenços en les converses amb el Departament, la vaga del 8 de setembre es mantindrà. Exigeixen reprendre la negociació sobre aspectes que consideren pendents, com la reducció de ràtios, la millora de la inclusió educativa, les infraestructures, l'impuls de la xarxa pública i la situació del català als centres.
Un conflicte que continua obert
L'Assemblea Educativa de Catalunya manté la convocatòria de vaga coincidint amb el primer dia lectiu del curs. Les organitzacions reclamen més recursos per a l'atenció a la diversitat, menys burocràcia, una inversió educativa equivalent al 6% del PIB i mesures per adaptar els centres als efectes del canvi climàtic.
El conflicte arriba després d'un curs marcat per més d'una vintena de mobilitzacions i pel desacord de part dels sindicats amb el nou acord laboral impulsat pel Departament. Tot i les millores salarials i les noves dotacions previstes, els representants dels treballadors reclamen garanties sobre el compliment dels compromisos adquirits.
Destitució de la secretària general
En la mateixa compareixença, Niubó ha anunciat la destitució de la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. La consellera ha explicat que el relleu respon a la voluntat d'encarar una "nova etapa" dins del Departament i ha desvinculat la decisió directament dels errors relacionats amb les proves PISA.
Tot i això, ha admès que la polèmica entorn d'aquestes proves pot haver estat el "detonant" d'alguns problemes de funcionament interns detectats en l'organització. La titular d'Educació ha avançat que el Govern nomenarà aquest dimarts la persona que assumirà la nova responsabilitat.
Les explicacions del Departament tampoc han convençut alguns representants sindicals. El portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha assegurat que la destitució de Teresa Sambola no resol les deficiències detectades en la gestió de les proves internacionals: "El cessament de Teresa Sambola no resol el nyap de PISA: no es tracta de canviar persones, sinó de canviar el model".
“El cessament de Teresa Sambola no resol el nyap de PISA: no es tracta de canviar persones, sinó de canviar el model.— Andreu Mumbrú Fuxet (@AndreuMumbru) August 31, 2026
Per una educació de qualitat cal un acord per blindar la pública, dotar de recursos la inclusió i garantir el català a les aules. Primer pas: trencar amb l’OCDE.“
En la mateixa línia, ha reclamat una revisió profunda del model d'avaluació educativa i ha apostat per "trencar amb l'OCDE" com a primer pas per redefinir les polítiques educatives.
Tres expedients disciplinaris pels errors en les proves PISA
Niubó també ha anunciat l'obertura de tres expedients disciplinaris a dues persones funcionàries i a un alt càrrec per presumptes irregularitats en la gestió de les proves PISA.
Segons ha explicat, els centres educatius no van rebre informació prou precisa sobre les taxes d'exempció recomanades per l'OCDE i la problemàtica detectada no es va corregir amb la suficient rapidesa.
A l'espera de la resolució dels expedients, dos dels casos corresponen a una presumpta falta greu per incompliment dels deures propis de la funció pública, mentre que el tercer estaria relacionat amb una presumpta infracció lleu.
La consellera ha insistit que el Departament no vol "minimitzar la gravetat del que ha passat" i ha recordat que només cinc dels 51 centres participants van complir amb les taxes d'exempció recomanades en aquestes proves internacionals.